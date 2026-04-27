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    首頁 > 政治

    台中警分局長辣椒水事件 警局長證實：柯文哲致電四通要求別調職

    2026/04/27 14:56 記者黃旭磊／台中報導
    台中市警局長吳敬田（起立者）證實，柯文哲透過秘書4度來電。（記者黃旭磊攝）

    台中市警局長吳敬田（起立者）證實，柯文哲透過秘書4度來電。（記者黃旭磊攝）

    前台中市第六警分局長周俊銘，17日晚間在逢甲夜市試噴損壞的辣椒水罐，導致前民眾黨主席柯文哲不適，民進黨台中市議員陳俞融今天下午在議會質詢台中市警局長吳敬田，吳敬田證實，柯文哲透過秘書4度來電，要求將分局長（周俊銘）不調職，對此，陳俞融與民進黨市議員陳淑華痛批最後周仍被調職，根本是盧秀燕市長的政治操作。

    陳俞融質詢說，4月18日周俊銘坦承執勤時使用辣椒水，台中市長盧秀燕前一天就知情，還放出正在比對調查煙霧段，讓民眾黨被迫害形象持續發酵，請問警局長「柯文哲有打給你嗎？」，4月19日盧秀燕還假裝不知情，把周分局長推向政治祭壇，犧牲下屬，欠周分局長及警察一個道歉。

    吳敬田答詢稱，4月18日晚上10點14分，周分局長致電他坦承誤噴辣椒水，而他是隔一天也是19日才向市長報告，至於柯文哲前主席沒打給他，「是透過秘書打了4通電話」，當時他以為重要電話接起來，秘書把電話交給柯，柯文哲說「是不是能夠不調職（周俊銘前分局長）」。

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