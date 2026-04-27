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    首頁 > 政治

    台歐盟人權諮商布魯塞爾登場 政委林明昕率團交流死刑制度、數位人權

    2026/04/27 16:38 記者黃靖媗／台北報導
    外交部指出，行政院政務委員林明昕率團出席24日在布魯塞爾舉辦的第8屆台歐盟人權諮商。（資料照）

    外交部指出，行政院政務委員林明昕率團出席24日在布魯塞爾舉辦的第8屆台歐盟人權諮商。（資料照）

    第8屆台歐盟人權諮商本月24日在比利時布魯塞爾舉行。歐盟方由歐盟對外事務部（EEAS）人權處處長Ellis Mathews，以及中港澳台蒙處代理處長Nicoletta Pusterla共同主持；我方由行政院政務委員林明昕率團出席並主持會議。外交部說明，雙方就各自人權現況、近年政策發展及共同關切議題深入交換意見，再次彰顯台灣與歐盟共享民主、人權及法治價值，並持續攜手推動普世人權。

    外交部指出，本次諮商氣氛坦誠、務實且具建設性，雙方回顧過去一年在人權法制、政策及實務推動等進展，並就未來合作方向交換看法。議題涵蓋死刑制度、移工權益、企業與人權、數位人權、性別平等及媒體自由等重要人權議題，展現台歐盟對當前全球人權挑戰之高度重視。

    我方於會中說明，台灣持續依循國際人權公約精神，透過國家人權行動計畫及跨部會協調機制，積極推動人權保障工作，並在移工權益、企業與人權、數位治理、性別平等及民主韌性等面向持續精進。台灣作為亞洲民主典範，將持續與國際社會分享經驗，並深化與理念相近夥伴之合作。

    行政院表示，台歐盟人權諮商自建立以來，已成為雙方制度化且具實質成效的重要對話平台，不僅有助增進彼此理解與互信，也促進在人權政策與治理經驗上的交流。雙方也同意持續就本次諮商所討論議題保持密切聯繫，推動後續合作。

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