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    阿馬況？歐馬況？歐麥況？Omicron用英文到底怎麼念？

    Omicron用英文到底要怎麼念？圖為11月29日越南報紙報導最早在南非被檢測出來的變種病毒Omicron。（歐新社）

    Omicron用英文到底要怎麼念？圖為11月29日越南報紙報導最早在南非被檢測出來的變種病毒Omicron。（歐新社）

    2021/12/02 00:24

    〔編譯張沛元／綜合報導〕當世界衛生組織（WHO）日前以第15個希臘字母Omicron為最新的新冠病毒變異株B.1.1.529命名時，不少英語系國家（以及非英語系國家）人士覺得有點傷腦筋，不確定Omicron的正確英文發音究竟為何。

    紐約時報報導，專家說，由希臘文音譯到英文的Omicron，基本上沒有一個單一、而且大家都同意的念法。

    韋氏（Merriam-Webster）線上辭典提供的Omicron英式發音為「歐馬況」，重音在第一音節；世界衛生組織（WHO）流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在宣布Omicron為「高關注變異株」（Variants of Concern）時，就是這樣念的。

    但在美國，Omicron通常會念成「阿馬況」。其他較少見的念法，還有「歐米況」或「歐麥況」。英國首相強森（Boris Johnson）日前提到Omicron時，就將之念成「歐米況」。

    一如韋氏辭典，新牛津英文字典（New Oxford English Dictionary）線上版也為Omicron列出兩種發音，分別是美式的「阿馬況」與重音在第二音節的英式「歐麥況」。

    牛津大學的比較語言學家威利（Andreas Willi）認為，Omicron用英文來念時，應該會比較像「歐麥況」；但韋氏辭典特約編輯索克洛斯基（Peter Sokolowski）則說，把Omicron念成「阿馬況」其實也很OK，但無論怎麼念都不算錯。

    大多數人恐怕比較認同紐約時報醫學線記者曼達維利（Apoorva Mandavilli）的看法，「老實說，我覺得（怎麼念）真的沒啥重要」。順帶一提，曼達維利把Omicron念成「阿馬況」。

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