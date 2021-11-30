為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》亞洲第一！香港大學團隊成功分離Omicron病毒株

    香港大學醫學院微生物系講座教授袁國勇及其團隊今天（30日）宣布，成功從臨床標本中分離出Omicron變種病毒。（路透）

    香港大學醫學院微生物系講座教授袁國勇及其團隊今天（30日）宣布，成功從臨床標本中分離出Omicron變種病毒。（路透）

    2021/11/30 23:55

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變種株來勢洶洶，世界各國都在做好準備應付；香港大學醫學院微生物系講座教授袁國勇及其團隊今天（30日）宣布，成功從臨床標本中分離出Omicron變種病毒。

    《香港01》報導，世界衛生組織（WHO）5天前本月24日接獲從南非來的變種病毒報告，隔天25日香港就出現兩例Omicron變種境外輸入，沒想到才過了4天，袁國勇及其團隊就成功從臨床標本中分離出Omicron變種病毒。是亞洲首個成功分離和培養變種株的研究團隊。

    團隊表示，正在對該病毒株進行進一步的分離與培養，以得到更大量的變種病毒，以用於後續實驗。培養出來的病毒將用於動物模型上評估其傳播性、免疫逃逸性和致病性。團隊也在積極探討合作開發和生產滅活全病毒疫苗的各種可能。

    病毒的分離和培養非常成功，細胞變圓和收縮的細胞病變效應（cytopathic effects）在24小時內開始出現，並在48小時內完成。袁國勇表示，這個變種病毒有很強的潛在威脅性，分離變種病毒是展開對變種病毒緊急研究的第一步。

    香港大學擁有目前香港唯一新興傳染病研究的生物安全三級實驗室。Omicron變種病毒的分離和培養都是在香港大學生物安全三級實驗室（P3 laboratory）嚴格按照操作規範進行的。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》Omicron變種株難纏 美藥廠雷傑納榮憂藥物效力減弱
    2021/11/30 23:08

    武漢肺炎》Omicron變種株難纏 美藥廠雷傑納榮憂藥物效力減弱
    武漢肺炎》Omicron變種大敵當前 普廷下令一週內完成備戰
    2021/11/30 22:54

    武漢肺炎》Omicron變種大敵當前 普廷下令一週內完成備戰

    氣溫溜滑梯！揭秘「下身保暖」穿搭術
    武漢肺炎》比南非航班還早一週 荷蘭新增2例Omicron變種株
    2021/11/30 20:39

    武漢肺炎》比南非航班還早一週 荷蘭新增2例Omicron變種株
    法國海外領地留尼旺 驗出Omicron病例
    2021/11/30 17:29

    法國海外領地留尼旺 驗出Omicron病例

    數位帳戶跨業整合 NewNewBank超給利
    莫德納CEO：現有疫苗恐難抗Omicron 研究數據估2週內出爐
    2021/11/30 16:43

    莫德納CEO：現有疫苗恐難抗Omicron 研究數據估2週內出爐
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播