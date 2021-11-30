武漢肺炎》亞洲第一！香港大學團隊成功分離Omicron病毒株

香港大學醫學院微生物系講座教授袁國勇及其團隊今天（30日）宣布，成功從臨床標本中分離出Omicron變種病毒。（路透）

2021/11/30 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變種株來勢洶洶，世界各國都在做好準備應付；香港大學醫學院微生物系講座教授袁國勇及其團隊今天（30日）宣布，成功從臨床標本中分離出Omicron變種病毒。

據《香港01》報導，世界衛生組織（WHO）5天前本月24日接獲從南非來的變種病毒報告，隔天25日香港就出現兩例Omicron變種境外輸入，沒想到才過了4天，袁國勇及其團隊就成功從臨床標本中分離出Omicron變種病毒。是亞洲首個成功分離和培養變種株的研究團隊。

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團隊表示，正在對該病毒株進行進一步的分離與培養，以得到更大量的變種病毒，以用於後續實驗。培養出來的病毒將用於動物模型上評估其傳播性、免疫逃逸性和致病性。團隊也在積極探討合作開發和生產滅活全病毒疫苗的各種可能。

病毒的分離和培養非常成功，細胞變圓和收縮的細胞病變效應（cytopathic effects）在24小時內開始出現，並在48小時內完成。袁國勇表示，這個變種病毒有很強的潛在威脅性，分離變種病毒是展開對變種病毒緊急研究的第一步。

香港大學擁有目前香港唯一新興傳染病研究的生物安全三級實驗室。Omicron變種病毒的分離和培養都是在香港大學生物安全三級實驗室（P3 laboratory）嚴格按照操作規範進行的。

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