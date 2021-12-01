武漢肺炎》辨認Omicron病例 專家：目前最佳方法找S基因缺失

武漢肺炎Omicron變種病毒株來勢洶洶，香港大學醫學院微生物系講座教授袁國勇及其團隊展示成功從臨床標本中分離出的變種病毒。（美聯社）

2021/12/01 23:38

〔中央社〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變異株來勢洶洶，各國政府和公衛當局嚴陣以待、進行回溯檢測，試圖釐清它已傳播多遠；專家表示，Omicron的S基因缺失變異特性是眼下辨認相關個案的最佳方法。

Omicron變異株上週在非洲南部被科學家偵測到，但數據顯示它在此之前就已開始傳播。現已有十多個國家通報Omicron病例，且仍須數週的研究以確定它傳染力、致命性是否更高，或是否具疫苗逃脫特性。

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在偵測到Omicron變異株幾天後，英國和其他主要經濟體禁止往返非洲南部數國的航班，全球金融市場聞訊陷入震盪，並激起各界對經濟損失的擔憂。

以色列發現第一個Omicron變異株個案後即宣布對外國人關閉邊界，並將再購買1000萬個能測得Omicron的PCR檢測組。

蘇格蘭、新加坡竭力在近期確診者中尋找可能漏網的Omicron蹤跡；歐盟現已在10國發現42個新變異株案例，衛生當局敦促成員國加強檢測力道。

路透社報導，絕大多數PCR檢測無法區分Omicron和目前的主流病毒株Delta。

欲區分兩者，PCR檢測須能辨識出Omicron的變異特性，即檢測不到S基因靶標（S-gene target failure, SGTF），但這也不是萬全之計，因為最先發現於英國的Alpha變異株也存有這樣的特性。

不過，有鑑於Alpha變異株不再廣泛傳播，有S基因缺失的樣本可能即是染上Omicron變異株，將能示警實驗室進行基因組定序以確認結果。

若當地PCR測試無法辨識Omicron變異特性，隨機選擇的PCR拭子樣本則須經過基因組定序，這時程可能需耗費一週。

世界衛生組織（WHO）表示，許多檢測組能夠檢測出是否染上了包含Omicron在內的任何一種變異株；然而，世衛迄今為止僅推薦美國「賽默飛世爾」（Thermo Fisher）製作的TaqPath檢測組。

目前尚不清楚各國是否會採買更多檢測組。新加坡醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）告訴路透社，星國正在考慮購買更多，但尚未做出決定。

賽默飛世爾則表示，在他們追蹤Omicron變異株傳播之際，也準備好增加產量以因應非洲國家和其他地區的需求。

分析樣本的病毒學家范拉斯特（Marc Van Rast）表示，比利時過去一個月的其中15萬個檢測陽性樣本中，有47個檢測不到S基因靶標並帶有高病毒量，但在這之中，僅有一例是Omicron。

蘇格蘭當局則回溯到11月1日的樣本，並發現9例Omicron確診，且皆與同一個活動有關。

他們也發現，11月16日左右，檢測不到S基因靶標這一特性又出現在測試樣本當中，這比在南非和波扎那（Botswana）發現Omicron變異株早了一週。

蘇格蘭醫療長史密斯（Gregor Smith）日前表示：「這（檢測不到S基因靶標）是特定變異株的其中一個特異之處，我們可以善加利用。」

這意味政府可以開始估計Omicron變異株的流行程度，找到可能須再次檢測的民眾，以及哪些樣本要列在進行基因組定序的優先順位。

「此時此刻，這是我們能夠辨認出（Omicron）案例的最佳方法。」

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