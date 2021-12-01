鎖國令再收緊！ 日本交通部要求航空公司停售入境航班機票

日本交通部要求航空公司暫時停售入境機票。（美聯社）

2021/12/01 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒「Omicron」來勢洶洶，日本政府宣布重新鎖國，昨（11月30日）起停止開放商務客、留學生、技能實習生等所有外國人士入境，不料仍難逃Omicron入侵，現已出現2例確診，日本進一步收緊入境限制，要求航空公司暫時停售入境機票。

據《法新社》報導，日本交通部一名官員透露，已經要求航空公司暫停提供入境航班的訂票服務，希望以此阻止Omicron變種毒株在日本境內傳播，已經出售的機票將不受影響。

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南非國家納米比亞的30多歲外交官11月28日由成田機場入境，30日確認為日本境內Omicron變異株病例首例，今（12月1日）再度通報第2例Omicron變確診，是上月27日由秘魯入境的外國人，與首例沒有密切接觸，當局正在緊急找尋感染途徑和密切接觸者。

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#UPDATE Japan has asked airlines to stop taking new incoming flight bookings over concerns about the Omicron virus variant, transport ministry says.



Authorities have detected a second Omicron case in an arriving traveler, a day after confirming a first infection pic.twitter.com/kzN4Bx2BML — AFP News Agency （@AFP） December 1, 2021

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