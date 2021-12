鎖國令再收緊！ 日本交通部要求航空公司停售入境航班機票

2021/12/01 16:57

〔即時新聞/綜合報導〕為武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)新型變種病毒「Omicron」來勢洶洶,日本政府宣布重新鎖國,昨(11月30日)起停止開放商務客、留學生、技能實習生等所有外國人士入境,不料仍難逃Omicron入侵,現已出現2例確診,日本進一步收緊入境限制,要求航空公司暫時停售入境機票。

據《法新社》報導,日本交通部一名官員透露,已經要求航空公司暫停提供入境航班的訂票服務,希望以此阻止Omicron變種毒株在日本境內傳播,已經出售的機票將不受影響。

南非國家納米比亞的30多歲外交官11月28日由成田機場入境,30日確認為日本境內Omicron變異株病例首例,今(12月1日)再度通報第2例Omicron變確診,是上月27日由秘魯入境的外國人,與首例沒有密切接觸,當局正在緊急找尋感染途徑和密切接觸者。

#UPDATE Japan has asked airlines to stop taking new incoming flight bookings over concerns about the Omicron virus variant, transport ministry says.



Authorities have detected a second Omicron case in an arriving traveler, a day after confirming a first infection pic.twitter.com/kzN4Bx2BML