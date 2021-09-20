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    單月產能上看3億劑 印度10月恢復武肺疫苗出口

    印度血清研究所的職員正在裝箱印度版的AZ疫苗「Covishield」。印度將在10月恢復疫苗的對外出口，這對全世界來說無疑是一大好消息。（美聯社）

    印度血清研究所的職員正在裝箱印度版的AZ疫苗「Covishield」。印度將在10月恢復疫苗的對外出口，這對全世界來說無疑是一大好消息。（美聯社）

    2021/09/20 21:59

    〔即時新聞／綜合報導〕印度今（20）日宣布將在下月鬆綁武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的出口禁令，不過預估出口的數量並不清楚。

    《美聯社》報導，印度「印度血清研究所」（Serum Institute of India）是世界最大疫苗生產商，本為疫苗全球取得機制（COVAX）的最主要供應者，但由於印度當地疫情惡化，印度政府今年4月起暫停疫苗出口，以全力應對國內的危機。

    在停止出口之前，印度總共向全球100多國供應了6600萬劑的疫苗。

    據印度衛生部長曼達維亞（Mansukh Mandaviya）表示，印度會將剩餘的疫苗用於實現與各國一同對抗武漢肺炎的承諾，不過為本國民眾接種仍會是印度政府的優先事項。

    曼達維亞並沒有詳細說明印度屆時會出口多少劑量，不過他指出，印度的疫苗產量自4月以來已經翻了一倍，預估到10月份時，月產能就能達到3億劑。

    印度有14億人口，目前超過62％的成年人至少施打過1劑疫苗，另外有22％的人口已接種完2劑。

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