輝瑞/BNT疫苗對5至11歲幼童有效 將向FDA申請授權

美國輝瑞藥廠宣布，輝瑞/BNT疫苗能對5到11歲的孩童產生保護力，安全性方面也沒有問題。（路透）

2021/09/20 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國輝瑞藥廠（Pfizer）今（20）日表示，他們與德國BioNTech SE公司合作研發的輝瑞/BNT武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，經實驗證實能對5至11歲的孩童產生強烈反應，輝瑞接下來將向美國醫藥監管機構申請此年齡層的施打授權，同時也計畫向其他國家提出類似申請。

《路透》報導，兩間公司表示，在對5到11歲幼童進行第2期與第3期的臨床試驗中，他們發現疫苗能夠產生免疫反應，此結果也符合先前針對16至25歲族群所做的試驗，而疫苗安全性方面的數據也類似。

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輝瑞藥廠執行長伯爾拉（Albert Bourla）在記者會上表示，「這些試驗結果為我們疫苗的5至11歲兒童使用授權申請，提供了有力的基礎，我們計畫盡快向FDA（美國食藥管理局）還有其他監管機構提交申請。」

他還指出，自7月起，美國小兒族群的武肺確診案例提升了240％之多，凸顯了接種率對公共衛生的重要性。

兩名消息人士本月初曾向《路透》表示，在藥廠提出申請後，FDA大約在3週之內便可決定是否要給予授權。

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