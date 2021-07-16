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    軍情動態》駐歐美軍派出8架F-16 飛抵保加利亞參與聯演

    美國空軍第555戰鬥機中隊近日已派遣8架F-16戰機和相關地勤人員前往保加利亞，參加由後者空軍舉辦的「色雷斯之星21」（Thracian Star 21）聯合演習。（翻攝自美國空軍）

    美國空軍第555戰鬥機中隊近日已派遣8架F-16戰機和相關地勤人員前往保加利亞，參加由後者空軍舉辦的「色雷斯之星21」（Thracian Star 21）聯合演習。（翻攝自美國空軍）

    2021/07/16 15:30

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍第555戰鬥機中隊近日派遣8架F-16戰機和相關地勤人員前往保加利亞，參加由保加利亞空軍舉辦的「色雷斯之星21」（Thracian Star 21）聯合演習；在演習過程中，美國空軍可望與保加利亞空軍、羅馬尼亞空軍和希臘空軍一同進行訓練，加強聯合作戰能力。

    根據《Defence Blog》報導，駐義大利阿維亞諾空軍基地（Aviano Air Base）的美國空軍第555戰鬥機中隊，近日已派出8架F-16戰機，以及150多名空地勤人員，前往保加利亞的格拉夫·伊格納捷沃空軍基地（Graf Ignatievo Air Base），為從9日開始的「色雷斯之星21」聯演進行部署。

    報導指出，在演習期間，美國空軍將有機會和保加利亞、羅馬尼亞以及希臘等多國空軍一同訓練；第555戰鬥機中隊中隊長瑞恩中校（John Ryan）表示，這類型的演習著重在加強聯合作戰的能力。

    瑞恩也強調，讓飛行員、地勤人員在相對陌生的地區工作，有助於培養飛行技術以及加快部署速度。

    色雷斯之星21是一項作戰與戰術層面的空戰訓練演習，目的是要模擬在動態的高強度作戰環境下，仍能在最大的限度內進行空中作戰，加強參與國家的協同合作以及戰鬥能力，此次多邊訓練目的就在加強部署至偏遠地區的效率及戰力。

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