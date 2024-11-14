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21歲台男假扮警察盜領42萬 被逮稱「受邀到日本行騙」

日本警方表示，一名21歲台灣男子涉嫌假扮警方，騙取老婦人提款卡後盜領200萬日圓，經警方追查，已於昨（13）日將他逮捕。（圖擷取自「東海テレビ NEWS ONE」YouTube）

日本警方表示，一名21歲台灣男子涉嫌假扮警方，騙取老婦人提款卡後盜領200萬日圓，經警方追查，已於昨（13）日將他逮捕。（圖擷取自「東海テレビ NEWS ONE」YouTube）

2024/11/14 15:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近來頻傳年輕人接受「暗黑打工」（闇バイト），在日本各地犯下詐騙、強盜、竊盜等罪刑，其中不乏假藉觀光名義赴日犯罪的外國人，引起當局與社會大眾關注。日本警方表示，一名21歲台灣男子涉嫌假扮警方，騙取老婦人提款卡後盜領200萬日圓（約新台幣41.8萬元），經警方追查，已於昨（13）日將他逮捕。

綜合日媒報導，犯下這起案件的21歲台灣男子李建宏，目前為無業狀態，然而他涉嫌在今年8月勾結其他同夥冒充警察，從一名70歲年長女性身上騙取3張提款卡，得手後再前往提款機盜領出大約200萬日圓的現金。警方獲報，循線調查追蹤數月，終於在昨（13）日由愛知縣警方逮捕李男，並以詐欺和竊盜罪名偵辦。

報導指出，李男落網後坦承罪刑，還對警方聲稱犯案動機是因為自己生活困頓，加上又非常想要錢，並暗示他疑似是被人以「暗黑打工」的名義招募，才特別遠赴日本行騙，「我在台灣認識的一個人，邀請我來日本從事詐騙工作。」

據了解，日本在今年1月就曾發生類似案件，來自台灣的詐騙集團以假冒檢警手法，差點騙走一名婦人500萬日圓（約新台幣105萬元）存款，台日2國執法單位合作、分頭進行追捕，我方逮捕天道盟同心會分子陳紀任等人，查出該他們跟專詐日本民眾的詐團結合，招募國人赴日本擔任取款車手，而詐騙集團幕後操盤手則疑為中國人。

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