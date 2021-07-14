軍情動態》對中國採一致立場 美英防長：強化航艦聯合作戰能力

英國航空母艦「伊莉莎白女王號」近日與日本海上自衛隊在亞丁灣舉行聯合演習。（美聯社檔案照）

2021/07/14 05:25

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在英國最新航空母艦「伊莉莎白女王號」與日本海上自衛隊在亞丁灣舉行聯合演習之際，美國與英國國防首長也在華府召開會議，印太地區的安全與穩定成為會談焦點。雙方期待進一步擴大防務合作，對中國採取一致立場，並將兩軍在航艦作戰和海上軍力投射中增進合作的意向書（U.S.-U.K. Statement of Intent Regarding Enhanced Cooperation on Carrier Operations and Maritime Power Projection）效期再延長1年。

美國國防部發言人柯比12日發表聲明指出，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與到訪的英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）萊士當天在五角大廈會晤，期間奧斯汀承諾將在美國國防戰略評估（National Defense Strategy）等重大議題上，繼續與英國磋商；華勒斯則提到英國在國防現代化努力中的投資，以及對印太地區投以更多關注。

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兩人在會後共同會面媒體時，華勒斯說，在中國問題上，英國與美國並肩站在一起，確保兩國在太平洋海域的同盟受到國際法保障，確保雙方代表的價值獲得維護。

今年5月，英國將皇家海軍旗艦「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦為首的打擊群派往印太地區，沿途分別與美國、新加坡、日本和南韓海軍船艦舉行聯合演習，向中國傳達海上航路必須維持開放的訊息。打擊群指揮官慕豪思準將（Steve Moorhouse）指出，此舉顯示英國海軍是一支全球海軍，這項部署將讓英國在印太地區更加持久存在。

伊莉莎白女王號造價達42億美元（約1187億台幣），搭載8架英國F-35B和10架美國F-35戰機，艦上1700多名官兵中包括250名美國陸戰隊員，航艦打擊群由2艘英國皇家海軍巡防艦、2艘驅逐艦、2艘補給艦、1艘「機敏級」潛艦，與1艘美國海軍驅逐艦及1艘荷蘭巡防艦組成。

英國首相強森5在伊莉莎白女王號出航前表示，打擊群預計造訪40國，除了展現英國的軍事實力，也將凸顯英國捍衛並相信民主與法治的價值觀。在被問到此舉是否旨在刺激中國時，強森回應，英國不希望與任何國家對抗，但英國在維護法治與賴以生存的國際規則體系上，與美國、荷蘭、澳洲、印度等盟友共同承擔重要角色。

伊莉莎白女王號搭載8架英國F-35B和10架美國F-35戰機。（法新社檔案照）

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