軍情動態》對中國採一致立場 美英防長：強化航艦聯合作戰能力

英國航空母艦「伊莉莎白女王號」近日與日本海上自衛隊在亞丁灣舉行聯合演習。(美聯社檔案照)

2021/07/14 05:25

〔國際新聞中心/綜合報導〕就在英國最新航空母艦「伊莉莎白女王號」與日本海上自衛隊在亞丁灣舉行聯合演習之際,美國與英國國防首長也在華府召開會議,印太地區的安全與穩定成為會談焦點。雙方期待進一步擴大防務合作,對中國採取一致立場,並將兩軍在航艦作戰和海上軍力投射中增進合作的意向書(U.S.-U.K. Statement of Intent Regarding Enhanced Cooperation on Carrier Operations and Maritime Power Projection)效期再延長1年。

美國國防部發言人柯比12日發表聲明指出,美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)與到訪的英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)萊士當天在五角大廈會晤,期間奧斯汀承諾將在美國國防戰略評估(National Defense Strategy)等重大議題上,繼續與英國磋商;華勒斯則提到英國在國防現代化努力中的投資,以及對印太地區投以更多關注。

兩人在會後共同會面媒體時,華勒斯說,在中國問題上,英國與美國並肩站在一起,確保兩國在太平洋海域的同盟受到國際法保障,確保雙方代表的價值獲得維護。

今年5月,英國將皇家海軍旗艦「伊莉莎白女王號」(HMS Queen Elizabeth)航空母艦為首的打擊群派往印太地區,沿途分別與美國、新加坡、日本和南韓海軍船艦舉行聯合演習,向中國傳達海上航路必須維持開放的訊息。打擊群指揮官慕豪思準將(Steve Moorhouse)指出,此舉顯示英國海軍是一支全球海軍,這項部署將讓英國在印太地區更加持久存在。

伊莉莎白女王號造價達42億美元(約1187億台幣),搭載8架英國F-35B和10架美國F-35戰機,艦上1700多名官兵中包括250名美國陸戰隊員,航艦打擊群由2艘英國皇家海軍巡防艦、2艘驅逐艦、2艘補給艦、1艘「機敏級」潛艦,與1艘美國海軍驅逐艦及1艘荷蘭巡防艦組成。

英國首相強森5在伊莉莎白女王號出航前表示,打擊群預計造訪40國,除了展現英國的軍事實力,也將凸顯英國捍衛並相信民主與法治的價值觀。在被問到此舉是否旨在刺激中國時,強森回應,英國不希望與任何國家對抗,但英國在維護法治與賴以生存的國際規則體系上,與美國、荷蘭、澳洲、印度等盟友共同承擔重要角色。

伊莉莎白女王號搭載8架英國F-35B和10架美國F-35戰機。(法新社檔案照)

