劍指中國！ 英國證實航艦將停靠日、韓 並與10多國聯合軍演

英國駐日本大使館26日證實，英國伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）航空母艦首次部署，將率領皇家海軍艦隊航經亞洲海域，並停靠日本及韓國港口，也將與10多國聯合軍演。（歐新社）

2021/04/26 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕繼日媒引述消息人士透露，英、日兩國官方已達成協議，英國航空母艦伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）打擊群遠航東亞將停靠日本，英國駐日本大使館26日也證實，伊麗莎白女王號此次首度部署之行，將率領皇家海軍艦隊航經亞洲海域，並停靠日、韓等港口，將與10多國進行聯合軍演，劍指中國意味濃厚。

日媒《產經新聞》先前報導，日英兩國政府已達共識，伊莉莎白女王號屆時將首度停靠日本港口，並將與日本自衛隊進行聯合演習。綜合外媒報導，英國駐日本大使館證實，伊莉莎白女王號5月將率領皇家海軍艦隊航經亞洲海域，並停靠日本、南韓、印度和新加坡等港口。

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英國國防部指出，此次部署還將包括英國皇家海軍45型驅逐艦保衛者號（HMS Defender）和鑽石號（HMS Diamond）、23型護衛艦肯特號（HMS Kent）和里士滿號（HMS Richmond）、F-35B戰機以及其他艦船和飛機；此次部署預估將持續約28週，跨越2.6萬海里（約4.8萬公里）。

英國國防部強調，此次部署將加強印太地區的防務夥伴關係，英國致力於在該地區建立更長久的防務和安全存在。英國國防部並發聲明稱：「與新加坡、南韓​、日本和印度的接觸，將為加強我們的安全關係、加強政治關係以及支持英國出口和國際貿易議程提供機會。」

據悉，伊麗莎白女王號將與美軍艦艇及一艘荷蘭巡防艦，會同日本、澳洲、加拿大、紐西蘭、法國、阿拉伯聯合大公國、丹麥、希臘、義大利、土耳其、以色列、印度、阿曼與南韓等國，進行聯合軍事演習。

《路透》分析，伊麗莎白女王號這次高調造訪日、韓，是為了加強與東亞地區國家的關係；此行適逢東亞區域緊張升高之際，日本日益擔憂中國對台灣構成的威脅。

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