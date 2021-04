澳洲防長強調台海和平 中國竟嗆「認清台灣問題敏感性」

中國外交部發言人汪文斌(見圖)今不滿警告,希望澳方充分認清台灣問題的高度敏感性,恪守一個中國原則,切實謹言慎行。(法新社資料照)

2021/04/26 23:07

〔即時新聞/綜合報導〕中國又玻璃心碎滿地!澳洲國防部長杜登(Peter Dutton)25日指出,「不應低估」中國與台灣爆發軍事衝突的可能,但澳洲會與區域盟友合作,試圖維持和平。對此,中國外交部今(26)日嗆聲,要求澳方充分認清「台灣問題的高度敏感性」,「恪守一個中國原則,切實謹言慎行」。

澳洲國防部長杜登25日接受《澳洲廣播公司》(ABC)訪問,在被問及台海爆發戰事的可能性是否正在升高時,他直言中國對於統一台灣的態度益發明確,「我認為這件事不應該被低估(should not be discounted),也提及澳洲對此有「高程度的準備(high level of preparedness)」,但與此同時,澳洲仍會與區域盟邦合作,嘗試維持和平。

對此,中國外交部發言人汪文斌今回嗆,恪守一個中國原則是中澳關係的應有之義,他還老調重彈稱「台灣是中國領土不可分割的一部分,台灣問題純屬中國內部事務,涉及中國核心利益,不容任何外部勢力插手干預」。

汪文斌宣稱,造成當前兩岸關係緊張動盪的根源,是民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」,勾連外部勢力不斷謀獨挑釁。「中國必須統一,也必然統一。」汪文斌稱,中國願盡最大努力爭取和平統一的前景,但絕不會為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

汪文斌還警告,希望希望澳方充分認清台灣問題的高度敏感性,澳方恪守「一個中國」原則,切實謹言慎行,勿向台獨發出任何錯誤訊號,多做有利於台海和平穩定和中澳關係的事。

