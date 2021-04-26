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    澳洲防長強調台海和平 中國竟嗆「認清台灣問題敏感性」

    中國外交部發言人汪文斌（見圖）今不滿警告，希望澳方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則，切實謹言慎行。（法新社資料照）

    中國外交部發言人汪文斌（見圖）今不滿警告，希望澳方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則，切實謹言慎行。（法新社資料照）

    2021/04/26 23:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國又玻璃心碎滿地！澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）25日指出，「不應低估」中國與台灣爆發軍事衝突的可能，但澳洲會與區域盟友合作，試圖維持和平。對此，中國外交部今（26）日嗆聲，要求澳方充分認清「台灣問題的高度敏感性」，「恪守一個中國原則，切實謹言慎行」。

    澳洲國防部長杜登25日接受《澳洲廣播公司》（ABC）訪問，在被問及台海爆發戰事的可能性是否正在升高時，他直言中國對於統一台灣的態度益發明確，「我認為這件事不應該被低估（should not be discounted），也提及澳洲對此有「高程度的準備（high level of preparedness）」，但與此同時，澳洲仍會與區域盟邦合作，嘗試維持和平。

    對此，中國外交部發言人汪文斌今回嗆，恪守一個中國原則是中澳關係的應有之義，他還老調重彈稱「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內部事務，涉及中國核心利益，不容任何外部勢力插手干預」。

    汪文斌宣稱，造成當前兩岸關係緊張動盪的根源，是民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，勾連外部勢力不斷謀獨挑釁。「中國必須統一，也必然統一。」汪文斌稱，中國願盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不會為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

    汪文斌還警告，希望希望澳方充分認清台灣問題的高度敏感性，澳方恪守「一個中國」原則，切實謹言慎行，勿向台獨發出任何錯誤訊號，多做有利於台海和平穩定和中澳關係的事。

    澳洲國防部長杜登（見圖）指出，「不應低估」中國與台灣爆發軍事衝突的可能，但澳洲會與區域盟友合作，試圖維持和平。（法新社資料照）

    澳洲國防部長杜登（見圖）指出，「不應低估」中國與台灣爆發軍事衝突的可能，但澳洲會與區域盟友合作，試圖維持和平。（法新社資料照）

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