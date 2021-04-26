武漢肺炎》半年前偷偷插隊打中國疫苗 秘魯前總統夫婦雙雙確診

秘魯前總統畢斯卡拉（見圖）去年10月秘密接種中國武漢肺炎疫苗，25日在推特宣布他與妻子確診武漢肺炎，目前正在隔離中。（法新社資料照）

2021/04/26 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕秘魯前總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）去年10月秘密接種中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，25日在推特宣布，他與妻子都已確診武漢肺炎，目前正在隔離；而他本月參加國會選舉造勢活動時，才因未戴口罩及不遵守社交距離備受批評。

畢斯卡拉25日在推特發文表示，「儘管已採取必要的防疫措施避免將病毒帶回家，但我和妻子的武漢肺炎篩檢皆呈陽性，且有症狀。我的家人正採取必要隔離措施，大家不要放鬆警戒」。

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綜合外媒報導，現年58歲的畢斯卡拉於2018至2020年擔任秘魯總統，但他在今年2月被爆出，竟與妻子已於去年10月秘密接種中國國藥集團的疫苗，引發軒然大波，醫護人員因官員居然享有特權而群情激憤。

畢斯卡拉當時辯稱，他是疫苗試驗的志願者，才會先接種疫苗，之前未公開說明，是因為志願者被要求保密；不過，不僅多數秘魯民眾不相信這說法，負責疫苗試驗的卡耶塔諾埃雷迪亞大學也打臉，最後這起醜聞導致現任總統薩加斯蒂（Francisco Sagasti）內閣中的外交部長、衛生部長雙雙引咎辭職。

畢斯卡拉去年11月因貪瀆指控遭國會彈劾，本月中旬參加國會議員選舉前的競選活動時，又因沒戴好口罩及不遵守社交距離備受批評，而秘魯國會17日則表決通過，禁止畢斯卡拉10年內不得擔任公職，代表他無法就任勝選後的國會議員職務。

目前秘魯正遭受第二波武漢肺炎疫情肆虐，累計確診數超過175萬人，另有5萬9400多人病歿。

Pese a los cuidados necesarios para evitar llevar el virus a casa, mi esposa y yo hemos dado positivo al COVID y somos sintomáticos. Mi familia está tomando las medidas de aislamiento necesarias. No bajemos la guardia. — Martín Vizcarra （@MartinVizcarraC） April 25, 2021

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