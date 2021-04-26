為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》半年前偷偷插隊打中國疫苗 秘魯前總統夫婦雙雙確診

    秘魯前總統畢斯卡拉（見圖）去年10月秘密接種中國武漢肺炎疫苗，25日在推特宣布他與妻子確診武漢肺炎，目前正在隔離中。（法新社資料照）

    秘魯前總統畢斯卡拉（見圖）去年10月秘密接種中國武漢肺炎疫苗，25日在推特宣布他與妻子確診武漢肺炎，目前正在隔離中。（法新社資料照）

    2021/04/26 21:12

    〔即時新聞／綜合報導〕秘魯前總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）去年10月秘密接種中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，25日在推特宣布，他與妻子都已確診武漢肺炎，目前正在隔離；而他本月參加國會選舉造勢活動時，才因未戴口罩及不遵守社交距離備受批評。

    畢斯卡拉25日在推特發文表示，「儘管已採取必要的防疫措施避免將病毒帶回家，但我和妻子的武漢肺炎篩檢皆呈陽性，且有症狀。我的家人正採取必要隔離措施，大家不要放鬆警戒」。

    綜合外媒報導，現年58歲的畢斯卡拉於2018至2020年擔任秘魯總統，但他在今年2月被爆出，竟與妻子已於去年10月秘密接種中國國藥集團的疫苗，引發軒然大波，醫護人員因官員居然享有特權而群情激憤。

    畢斯卡拉當時辯稱，他是疫苗試驗的志願者，才會先接種疫苗，之前未公開說明，是因為志願者被要求保密；不過，不僅多數秘魯民眾不相信這說法，負責疫苗試驗的卡耶塔諾埃雷迪亞大學也打臉，最後這起醜聞導致現任總統薩加斯蒂（Francisco Sagasti）內閣中的外交部長、衛生部長雙雙引咎辭職。

    畢斯卡拉去年11月因貪瀆指控遭國會彈劾，本月中旬參加國會議員選舉前的競選活動時，又因沒戴好口罩及不遵守社交距離備受批評，而秘魯國會17日則表決通過，禁止畢斯卡拉10年內不得擔任公職，代表他無法就任勝選後的國會議員職務。

    目前秘魯正遭受第二波武漢肺炎疫情肆虐，累計確診數超過175萬人，另有5萬9400多人病歿。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    剉咧等！香港9月底後僅剩中國疫苗可打
    2021/04/16 05:48

    剉咧等！香港9月底後僅剩中國疫苗可打
    健康出問題？ 隨扈偷打中國疫苗染疫 杜特蒂終於露面了
    2021/04/13 18:23

    健康出問題？ 隨扈偷打中國疫苗染疫 杜特蒂終於露面了

    小資春遊秘技 三攻略省很大
    説了又不認！ 坦承「中國疫苗效力低」中國CDC主任急改口
    2021/04/12 23:30

    説了又不認！ 坦承「中國疫苗效力低」中國CDC主任急改口
    中國民眾爆打完自家疫苗竟倒地！北京公務員坦言：沒信心
    2021/04/10 00:23

    中國民眾爆打完自家疫苗竟倒地！北京公務員坦言：沒信心
    中國疫苗短缺！ 外媒曝：接種率落後、民眾第二劑無法施打
    2021/04/09 15:56

    中國疫苗短缺！ 外媒曝：接種率落後、民眾第二劑無法施打
    前總統插隊打疫苗 秘魯2高官下台
    2021/02/16 05:30

    前總統插隊打疫苗 秘魯2高官下台
    國際今日熱門
    格鬥》為自由而戰！「暴徒玫瑰」一腳秒殺中國冠軍奪回頭銜
    2021/04/25 21:33

    格鬥》為自由而戰！「暴徒玫瑰」一腳秒殺中國冠軍奪回頭銜

    粗心媽中途離開講「17分鐘電話」 浴缸內4月大嬰慘溺死
    2021/04/25 22:37

    粗心媽中途離開講「17分鐘電話」 浴缸內4月大嬰慘溺死

    活在地方官淫威下2年 她手繪九宮格漫畫淚訴受辱情景
    2021/04/25 22:34

    活在地方官淫威下2年 她手繪九宮格漫畫淚訴受辱情景

    預期疫苗分配不均將改善 比爾蓋茲：明年底可望恢復正常生活
    2021/04/25 21:24

    預期疫苗分配不均將改善 比爾蓋茲：明年底可望恢復正常生活

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播