與美國行動一致 澳國防部長：軍事重心從中東轉向中國

澳洲國防部長杜登表示，澳洲的軍事重心將從中東移向中國。（美聯社檔案照）

2021/04/25 20:40

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲媒體《九號電視台》（9 News）25日指出，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）在旗下新聞節目「今日週末」（Weekend Today）的訪問中強調，隨著中國對區域的威脅日益增長，澳洲如今必須將自身注意力，從在中東地區打擊恐怖主義戰爭，轉向對國安構成威脅的鄰近威脅。

據報導，杜登藉由25日的「澳紐聯軍紀念日」（Anzac Day），向過去20年來參與中東戰事的數萬名「鞠躬盡瘁」的澳洲和盟邦官兵致敬，讚揚他們使澳洲和其他西方國家免於恐怖攻擊威脅。

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接著，杜登順勢談及目前派駐阿富汗的80名澳洲官兵，將於今年9月前歸國，強調澳洲應意識到區域情勢正在改變，如今必須把重心擺在牽涉國安構的鄰近威脅，「中國正在將我們區域內的港口軍事化，我們必須加以處理，這就是我們現在必須聚焦的問題。」

事實上，美國總統拜登日前也宣布，將在「911事件」屆滿20週年之前，全面從阿富汗撤兵；國務卿布林肯隨後親自出面解釋，這是因為美國現在必須專心處理中國等問題。

另一方面，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）21日宣布，廢除維多利亞洲與中國政府簽署的2項「一帶一路」諒解備忘錄和架構協議，指相關計畫危及澳洲國家利益。

對此，杜登23日回應指出，澳洲永遠不會為了安撫中國而放棄自身主權，強調澳洲從一開始就明確向中國如此表示，且不會屈服於報復威脅，「我們不會在自身價值觀上妥協，我們不會放棄主權。」

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