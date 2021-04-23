提及台灣！ 日防衛相指中國步步侵略 趙立堅暴跳如雷

中國外交部發言人趙立堅（見圖）氣炸回應，「奉勸日方反躬自省，立即停止對中國造謠中傷，不要在錯誤的道路上越走越遠」。（路透）

2021/04/23 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛相岸信夫22日在自民黨議員集會中發表演說，再次提及台灣情勢，他表示，中國正從不起眼的地方步步侵略，一旦台灣赤化了（遭到中國併吞），情勢恐將變得更為嚴重。對此，中國外交部發言人趙立堅23日氣炸回應，「奉勸日方反躬自省，立即停止對中國造謠中傷，不要在錯誤的道路上越走越遠」。

中國外交部23日舉行例行記者會，有記者詢問趙立堅，「據報導，22日晚，日本防衛大臣岸信夫在自民黨議員會議上關於中方在釣魚島周邊活動稱，『中國正以不起眼的方式一步步進行侵略，最終造成改變全局的情況。這絕不允許』。岸信夫還稱，『如果台灣赤化，形勢將發生重大變化』。中方對此有何評論？」

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對此，趙立堅不滿回應，這種言論完全是信口開河，極其不負責任；有這種人當道誤導輿論，日本老百姓怎麼能客觀理性地看待中國發展，怎麼能對中日關係樹立信心？趙還引述中國領導人習近平在博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式的談話，宣稱中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸不擴張，不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽，「日方應該好好聽清楚，不要再就中國發展胡言亂語，誤導公眾」。

針對岸信夫提及台海情勢時示警，「若台灣被赤化，情勢恐會發生嚴重變化」，趙立堅則老調重彈稱，「台灣問題純屬中國內部事務，中方絕不容許任何國家以任何方式插手干預。」他還批評，「日方一些人發表涉台錯誤言行，充分暴露他們不願看到並千方百計企圖阻撓中國和平統一大業的陰暗心理。『中國必須統一，也必然統一。日方對此不要有非分之想』」。

趙立堅最後還嗆聲，奉勸日方反躬自省，立即停止對中國造謠中傷，不要在錯誤的道路上越走越遠。

自民黨資深眾議員高木毅22日舉辦議員在職20周年的紀念研討會，邀請岸信夫以日本當然安全保障環境為主題發表演講。岸信夫著眼於中國海警船在釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）、東海及南海等地活動日趨頻繁的情況，在演講中指出，中國正從不起眼的地方步步進逼，企圖在最終改變所有的現狀，日本絕對不允許這種情況發生。

岸信夫還針對台灣情勢表達他的危機感，他表示，一旦台灣赤化了，情勢恐將變得更為嚴重，強調台海問題應該以和平手段解決。

日本防衛相岸信夫（見圖）22日在自民黨議員集會中發表演說。（路透資料照）

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