最短命戒嚴？ 南韓總統尹錫悅同意解除戒嚴令

韓國總統尹錫悅12月3日無預警宣佈實施戒嚴。（法新社）

2024/12/04 04:32

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布緊急戒嚴，引發朝野反彈及國際譁然。國會議長禹元植4日凌晨隨即下令連夜召開全體會議，以190票全票通過要求解除戒嚴。根據韓聯社及《CNN》、《BBC》等媒體報導，在尹錫悅自己所屬政黨敦促他放棄戒嚴令，加上國會投票阻止，尹錫悅週三（4日）凌晨表示，他將解除戒嚴令。

根據《韓聯社》報導，尹錫悅3日晚間在首爾龍山總統府發表緊急談話，宣佈實施「緊急戒嚴」，以剿滅親北韓勢力，維護自由憲政秩序，重建並捍衛南韓的自由，以防國家走入亡國之路。南韓國防部立即召開全國主要指揮官會議，下令全軍強化緊急戒備及應對狀態。

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緊急戒嚴令宣布後，隨即有大批民眾開始在國會大樓外集結，並試圖攀越大門進入，但遭到軍警阻擋。國會工作人員則是與戒嚴部隊搏鬥以阻止軍隊進入國會。

國會議長禹元植下令召開全體緊急會議，但當時已有武裝戒嚴部隊持槍守在國會周邊，共同民主黨等在野黨議員紛紛趕到國會議事堂準備投票卻不得其門而入，有些人甚至是翻牆進入國會，就連尹錫悅所屬的國民力量黨，也到場表達對此戒嚴行為視做「違憲、違法」，場面十分混亂。

4日凌晨，國會全體會議有190人出席，190人全數贊成解除戒嚴，包括172席在野黨議員，以及執政黨「國民力量」親黨魁韓東勳派18席議員，通過要求解除戒嚴的決議。議長禹元植表示，「根據國會決議，總統必須立即解除戒嚴。現在戒嚴令已經無效。」他強調，「希望全體國民放心，國會將與國民一起守護民主。」

根據《CNN》及《BBC》等外媒報導，在國會通過解除戒嚴令後，南韓總統尹錫悅凌晨再次發表電視談話，表示他已經撤軍，並將解除幾小時前宣布的戒嚴令。而韓聯社報導則指出，韓國內閣已解除總統尹錫悅宣布的戒嚴令。韓國軍方也已解散戒嚴司令部。

尹錫悅此番無預警宣布的緊急戒嚴令，是南韓第17次、也是逾40年來首次緊急戒嚴。前一次的緊急戒嚴要推至1979年10月26日，時任韓國總統朴正熙遭刺殺身亡，由崔圭夏總理代理總統職務，並宣布10月27日凌晨4時起在濟州島以外的全國地區實施戒嚴，時間長達了440天。反觀此次戒嚴令在宣布短短數小時後，尹錫悅即態度軟化同意解除戒嚴令。

韓國總統尹錫烈宣布戒嚴令後，韓國國會通過一項決議，要求立即解除戒嚴令。（法新社）

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