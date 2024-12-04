尹錫悅宣布戒嚴未先通知 南韓解嚴讓美國「鬆了一口氣」

美國國務院提到，美方事先未獲得南韓政府通知戒嚴。圖為南韓總統尹錫悅。（美聯社）

2024/12/04 06:46

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布緊急戒嚴，引發國際譁然。南韓國會週三（4日）緊急召開會議，以190票全票通過要求解除戒嚴。尹錫悅在自身所屬政黨也呼籲他放棄戒嚴的狀況下，於週三凌晨宣布解除戒嚴令。針對此事件，美國國務院提到，美方事先未獲得南韓政府通知戒嚴。

綜合外媒報導，在尹錫悅宣布戒嚴後，美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）在美國時間3日上午表示深感關切，美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）3日下午舉行記者會時，提到美方未事先獲得南韓政府的通知。此外，美國政府官員指出，總統拜登已聽取有關南韓局勢的簡報內容。

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南韓國會4日凌晨以190票全票通過要求解除戒嚴，當下巴特爾表示，希望特定國家的法律及規定獲得該國遵守，也期盼政治爭端能依照法制規範和平解決。

在尹錫悅4日凌晨承諾解除戒嚴令後，一名白宮官員透露，「這讓美國鬆了一口氣」。美國國家安全委員會表示：「令我們感到欣慰的是，尹總統改變有關戒嚴令的方針，並尊重南韓國會的投票結果，民主是美韓聯盟的基礎，美方將持續關注局勢發展動態。」

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