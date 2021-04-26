稱蔡英文、賴清德發表挑釁言論 國台辦又氣炸崩潰

中國國台辦發言人馬曉光（見圖）氣炸表示，若民進黨堅持台獨立場，「終將遭到可恥的失敗和歷史的審判。」 （中央社檔案照）

2021/04/26 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕副總統賴清德25日出席「2021海內外台灣國是會議」致詞表示，台灣是主權獨立的國家，與中國互不隸屬，這是不爭的事實；總統蔡英文則發表書面致詞指出，這幾年來，政府一貫立場是「國土主權、寸步不讓，民主自由、堅守不退」。中國國台辦發言人馬曉光對此氣炸表示，若民進黨堅持台獨立場，「終將遭到可恥的失敗和歷史的審判。」

針對有媒體詢問，「蔡英文及賴清德25日在所謂『海內外台灣國是會議』發表挑釁言論，聲稱要讓『台灣成為正常化國家』。對此有何評論？」國台辦發言人馬曉光今（26）日不滿回應稱，民進黨操弄和鼓噪謀獨議題，大肆散播台獨言論，進一步暴露了他們偽善意、真台獨的本質，撕下了他們所謂「緩和兩岸關係」的面具。

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馬曉光老調重彈宣稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，永遠不可能從中國分裂出去。涉及中國主權和領土完整的問題，必須由全中國人民決定。」

馬曉光還稱，民進黨當局和「台獨」分裂勢力的醜惡表演，再次證明他們頑固進行謀「獨」挑釁是台海和平穩定的最大亂源，是威脅台灣同胞利益福社的毒瘤，只會給台灣同胞帶來深重災難。

馬曉光說，中方正告民進黨和「台獨」分裂勢力，不要錯判形勢；頑固堅持「台獨」立場，幻想挾洋自重，謀「獨」挑釁，終將遭到可恥的失敗和歷史的審判。

副總統賴清德25日出席2021海內外台灣國是會議致詞強調，台灣是主權獨立的國家，與中國互不隸屬，這是不爭的事實。（資料照）

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