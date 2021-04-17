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    戰狼又發瘋！中國氣炸制裁冰島律師 本人霸氣嗆：我很驕傲

    冰島外交部長索爾（見圖）表示，對於中國制裁一般冰島公民他感到很驚訝，認為當事人只是行使憲法賦予的言論自由權利，中方的決定實在不可接受。（歐新社）

    冰島外交部長索爾（見圖）表示，對於中國制裁一般冰島公民他感到很驚訝，認為當事人只是行使憲法賦予的言論自由權利，中方的決定實在不可接受。（歐新社）

    2021/04/17 23:38

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期因打壓新疆、香港，與西方各國關係緊張，中國外交官一再擺出「戰狼」姿態反擊批評聲浪，並宣布制裁多名歐美人士予以報復，沒想到中國駐冰島大使館16日突然發聲明，稱冰島在新疆人權議題上隨歐盟起舞，因此決定對相關人員實施制裁；而中國制裁的對象是一名曾投書媒體批評中國的冰島律師。

    針對冰島跟隨歐盟針對新疆人權問題而制裁中國個人和實體一事，中國駐冰島大使館16日發表聲明稱，「冰方此舉違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中冰關係。中方已召見冰島駐華大使提出嚴正抗議，表示堅決反對和強烈譴責。中方已決定對冰方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假消息的有關人員實施同等制裁」。

    而根據冰島《晨報》報導，中國駐冰島大使館大動作發聲明制裁的對象，是一名去年10月曾投書《晨報》批評中國的冰島律師哈洛森（Jónas Haraldsson），他也是目前唯一遭中國制裁的冰島人，冰島外交部15日告知該律師已被中國列入黑名單。

    報導指出，哈洛森批評中國的文章，主要是批評中國使館擁有的房地產問題、中國在全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行的角色、以及中國遊客製造的問題，與新疆人權其實沒什麼關係。

    對此，冰島外交部長索爾（Gudlaugur Thor Thordarson）表示，對於中國制裁一般冰島公民他感到很驚訝，認為當事人只是行使憲法賦予的言論自由權利，中方的決定實在不可接受。報導提到，冰島外交部已向中國大使金志堅表達抗議，冰島駐中大使也已對中方表態反對。

    至於被制裁的哈洛森本人則表示，作為唯一被中國制裁的冰島人，也是唯一被中國人認為值得吐口水的人，「我當然感到非常驕傲囉」。

    中國駐冰島大使館16日突然發聲明，稱冰島在新疆人權議題上隨歐盟起舞，因此決定對相關人員實施制裁。（圖取自中國駐冰島大使館官網）

    中國駐冰島大使館16日突然發聲明，稱冰島在新疆人權議題上隨歐盟起舞，因此決定對相關人員實施制裁。（圖取自中國駐冰島大使館官網）

    中國駐冰島大使金志堅上月投書冰島媒體，辯解新疆不存在人權問題，還稱冰島媒體對新疆的報導「與現實不符」。（圖取自中國駐冰島大使館官網）

    中國駐冰島大使金志堅上月投書冰島媒體，辯解新疆不存在人權問題，還稱冰島媒體對新疆的報導「與現實不符」。（圖取自中國駐冰島大使館官網）

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