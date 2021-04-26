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    中國發布釣魚台地貌調查報告 藉機重申主權

    中國自然資源部今天公布「釣魚島及其附屬島嶼地貌調查報告」，重申主權，也對日中關係投下變數。圖為日本海上自衛隊P-3C偵察機飛經釣魚台上空。（法新社）

    中國自然資源部今天公布「釣魚島及其附屬島嶼地貌調查報告」，重申主權，也對日中關係投下變數。圖為日本海上自衛隊P-3C偵察機飛經釣魚台上空。（法新社）

    2021/04/26 18:29

    〔中央社〕美日峰會導致日中關係生波之際，中國自然資源部今天公布「釣魚島及其附屬島嶼地貌調查報告」，藉繪製釣魚台主島、北小島、南小島等島嶼的地形地貌圖以重申主權，卻對日中關係投下變數。

    這項報告今天在中國自然資源部官網發表。在報告的3張附圖中，可見到中國官方對釣魚台主島、北小島、南小島繪有等高線的地形圖，以及地形走勢介紹。圖中並大量標註了中國官方在2012年釣魚台主權爭議後，對當地山峰、礁岩、海灣等地標的命名。

    例如，釣魚台主島上海拔362公尺的最高峰，在這項報告的附圖上便被標註為「高華峰」。至於海拔320公尺的次高峰，則被標註為「神農峰」。

    報告聲稱，製作調查報告的目的，是透過梳理「歷史調查成果」並開展專題調查研究，獲得釣魚台列嶼的高解析度海島地形數據（含陸地與水深30公尺內海域），編制最新大比例尺海島地形地貌專題圖。

    這項報告指出，基於「歷史長期調查成果」，採用最新高解析度衛星遙測等調查方式，開展島陸地形地貌與淺海地形地貌等兩部分調查，調查區域覆蓋釣魚台主島及主要附屬島嶼。

    報告聲稱，通過系統梳理「歷史長期調查」數據，並結合最新高解析度衛星遙測調查成果，持續追蹤掌握釣魚台列嶼海底地形地貌狀況，進一步補充完善當地基礎地理數據體系，對釣魚台列嶼「資源管理與生態環境保護具有重要的支撐作用」。

    日前舉行的美日峰會曾觸及釣魚台問題。會後發表的聯合聲明重申，美日安保條約第5條適用於尖閣諸島（釣魚台列嶼）。而依條文規定，美國將保衛「日本管理下的領土」不受武裝攻擊。

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