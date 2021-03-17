軍情動態》中國海軍持續造艦 2020年有25艘新艦服役

以航空母艦「遼寧號」為首的中國海軍艦隊，2018年4月在南海演習。（美聯社檔案照）

2021/03/17 06:03

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀訪問日本，與日本外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫舉行二加二會談之際，美國高層國防官員15日指出，儘管受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行干擾，中國仍積極擴張海軍軍力，光是2020年就有25艘大型船艦服役。

《法新社》報導，該名不願透露姓名的官員表示，這些新艦艇不是拖船或巡邏艇，「而是巡洋艦、驅逐艦、巡防艦、兩棲艦和彈道飛彈潛艇。」

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中共在2020年10月的19屆五中全會首次提出「2027年實現建軍百年奮鬥目標」，即成立於1927年的中國人民解放軍將在2027年迎來建軍百年，成為繼「建黨百年」和「建國百年」這「兩個一百年」目標之後，中共的「第三個一百年」奮鬥目標。而中國海軍積極擴增船艦，讓美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）警告，中國可能在未來6年內（即2027年前）入侵台灣。

據美國海軍情報局（ONI）估算，中國海軍的艦艇數量已在2020年底超越美國，成為全球最大規模的艦隊，但整體戰力還是無法與美國匹敵。ONI數據顯示，中國海軍艦艇數量從2000年的110艘，增至2015年的255艘，去年底更達到360艘，超越美國的297艘；4年後，中國海軍艦艇可望增至400艘，美軍則計畫擴充至355艘。

不過，中國海軍的戰力仍未超越美國。美國海軍部隊規模逾33萬人，中國則約25萬人。美軍的驅逐艦、巡洋艦噸數仍大於中國，且有超過9000個艦載垂直飛彈發射槽，中國僅約1000個，代表美國的艦射飛彈能力大幅領先。

此外，美國的50艘攻擊潛艦全部都是核動力，中國62艘潛艦則僅有7艘為核動力。美國還擁有由11艘核動力航空母艦組成的戰鬥群，中國目前僅有2艘航艦。軍事作家沃特海姆（Eric Wertheim）指出，一艘美國航艦及其戰鬥群，比多數國家的空軍還要強大。

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