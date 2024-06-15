屏東潮州分局辦路跑 全國唯一「警察廟」紀念帽搶手

潮州分局有全國唯一的「警察廟」，路跑活動的紀念帽印上「潮州警察廟」。（警方提供）

2024/06/15 20:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天警察節，屏東縣警察局潮州分局舉辦路跑活動，有近1200人參加，由於潮州分局有全國唯一的「警察廟」，路跑活動的紀念帽印上「潮州警察廟」，選手直呼就像挪威籍三鐵選手伊登戴上「埔鹽順澤宮」帽子後奪冠軍的感覺，「有如神助！」。

潮州有間「警察廟」，是全台為唯設在分局內的廟宇，原來是20多年前，有人在1處水果集貨場發現三山國王中的三王爺、關公、濟公、土地公，和中壇元帥等五尊神像遭棄置，半年期滿後仍無人認領，為安頓落難神明，當時潮州分局的員警集資在大樓後方榕樹的下蓋廟祭拜，成為全國唯一的「警察廟」。

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潮州分局長林明波說，全民運動會將於今年年底在屏東舉辦，為推廣運動風氣，和潮州警友會辦事處共同舉辦馬拉松路跑活動，分為21公里和5公里組，也有警職組和一般組，光是警職人員就有362人，一般組則有外籍選手14人慕名而來。

警方商借分局對面的潮州高中作為起跑門，因為潮州分局事前對紀念帽、衫保密到家，連其它分局的員警都不曉得，直到拿到帽子才發現竟印有「潮州警察廟」字樣的紀念帽，直呼在警察節拿到警察廟紀念帽，「實在是驚喜！」。

林明波指出，這次的警察廟紀念帽概念，出自於埔鹽順澤宮的馬拉松冠軍帽，意味著「東方神奇力量」讓挪威鐵人三項好手伊登選手能締造佳績。

潮州分局並由中山路派出所長陳皇瑞帶頭，與分局員警成立「A005」搖滾樂團，今天由A005樂團在賽後為選手及現場觀眾演唱3首流行歌曲。

潮州警分局辦路跑。（警方提供）

警用大型重型機車開道。（記者陳彥廷攝）

潮州警分局長林明波說，分局有間全國唯一的「警察廟」，今年警察節推出限定版的紀念帽。（記者陳彥廷攝）

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