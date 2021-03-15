為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》美空軍聯手國民兵 進行首次「彈性戰鬥部署」演練

    美國空軍第167空運聯隊日前與馬里蘭空軍國民兵第175聯隊進行首次「彈性戰鬥部署」（ACE）演練，圖為參與演練的2架A-10C攻擊機與C-17運輸機。（擷取自空軍第167空運聯隊官網）

    美國空軍第167空運聯隊日前與馬里蘭空軍國民兵第175聯隊進行首次「彈性戰鬥部署」（ACE）演練，圖為參與演練的2架A-10C攻擊機與C-17運輸機。（擷取自空軍第167空運聯隊官網）

    2021/03/15 10:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍第167空運聯隊日前與馬里蘭空軍國民兵第175聯隊進行首次「彈性戰鬥部署」（ACE）演練，出動1架C-17全球霸王 （C-17 Globemaster）運輸機與2架A-10C雷霆二式攻擊機（A-10C Thunderbolt II jet）護航，模擬真實行動，不過，根據美空軍人員表示，原先預計2天的聯演行程因天氣因素縮減為1天，但這也為聯演創造了新的訓練要求。

    《Defence Blog》報導，雙方首次「彈性戰鬥部署」演練是於上月27日進行，透過C-17運輸機將貨物與人員從巴爾的摩馬丁機場空軍國民兵基地運至西維吉尼亞馬丁斯堡，而該架C-17飛官與聯演策劃人上校泰勒（Trebor Taylor）指出，聯演主要目標在於協助其他單位，幫他們運送貨物與人員至馬丁斯堡堡，在站外進行裝備設置與行動，以模擬真實艱困環境，而聯演也順利進行。

    他說，「該單位已完成前進部署，現在你可以隨時抽走一些部署人力與物力，轉移至其他地區，然後同時在兩邊執行行動」。然而，原預計舉辦2天的聯演因暴風雪而縮減為1天，但泰勒認為這反為創造了訓練的次要條件，所有人員與貨物的動作都必須更快、更有效與更安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    搞什麼飛機！烏克蘭軍官在基地酒駕 撞毀戰鬥機
    2021/03/13 22:09

    搞什麼飛機！烏克蘭軍官在基地酒駕 撞毀戰鬥機
    軍情動態》美若在日本部署飛彈 俄羅斯嗆絕對報復
    2021/03/13 10:02

    軍情動態》美若在日本部署飛彈 俄羅斯嗆絕對報復
    軍情動態》因應中國艦隊擴張 美軍增購137枚長程反艦飛彈
    2021/03/12 17:20

    軍情動態》因應中國艦隊擴張 美軍增購137枚長程反艦飛彈
    軍情動態》雷神獲美國防部49億合約 提升空軍情報系統現代化
    2021/03/11 17:27

    軍情動態》雷神獲美國防部49億合約 提升空軍情報系統現代化
    國際今日熱門
    軍事動態》F-15戰機改裝費爆增3倍 日美防長會談將協商
    2021/03/14 11:15

    軍事動態》F-15戰機改裝費爆增3倍 日美防長會談將協商

    拜登政府官員透露 欲與北韓接觸但「對方不讀不回」
    2021/03/14 10:35

    拜登政府官員透露 欲與北韓接觸但「對方不讀不回」

    與匪對峙中！奈國爆大學校園綁架案 39人質被開價3724萬贖金
    2021/03/14 10:56

    與匪對峙中！奈國爆大學校園綁架案 39人質被開價3724萬贖金

    G7、歐盟批中國侵蝕香港民主 中駐英使館跳腳嗆：無稽之談
    2021/03/14 10:40

    G7、歐盟批中國侵蝕香港民主 中駐英使館跳腳嗆：無稽之談

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播