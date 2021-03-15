軍情動態》美空軍聯手國民兵 進行首次「彈性戰鬥部署」演練

美國空軍第167空運聯隊日前與馬里蘭空軍國民兵第175聯隊進行首次「彈性戰鬥部署」（ACE）演練，圖為參與演練的2架A-10C攻擊機與C-17運輸機。（擷取自空軍第167空運聯隊官網）

2021/03/15 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍第167空運聯隊日前與馬里蘭空軍國民兵第175聯隊進行首次「彈性戰鬥部署」（ACE）演練，出動1架C-17全球霸王 （C-17 Globemaster）運輸機與2架A-10C雷霆二式攻擊機（A-10C Thunderbolt II jet）護航，模擬真實行動，不過，根據美空軍人員表示，原先預計2天的聯演行程因天氣因素縮減為1天，但這也為聯演創造了新的訓練要求。

據《Defence Blog》報導，雙方首次「彈性戰鬥部署」演練是於上月27日進行，透過C-17運輸機將貨物與人員從巴爾的摩馬丁機場空軍國民兵基地運至西維吉尼亞馬丁斯堡，而該架C-17飛官與聯演策劃人上校泰勒（Trebor Taylor）指出，聯演主要目標在於協助其他單位，幫他們運送貨物與人員至馬丁斯堡堡，在站外進行裝備設置與行動，以模擬真實艱困環境，而聯演也順利進行。

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他說，「該單位已完成前進部署，現在你可以隨時抽走一些部署人力與物力，轉移至其他地區，然後同時在兩邊執行行動」。然而，原預計舉辦2天的聯演因暴風雪而縮減為1天，但泰勒認為這反為創造了訓練的次要條件，所有人員與貨物的動作都必須更快、更有效與更安全。

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