軍情動態》美若在日本部署飛彈 俄羅斯嗆絕對報復

俄羅斯外交部發言人札哈羅娃表示，美國若在日本部署陸基飛彈，俄國將會跟進。（路透）

2021/03/13 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕美俄前年相繼退出《中程導彈條約》，解開兩大軍事強國長期限制飛彈部署的束縛。有消息指出，美國曾討論在日本設置中程飛彈的可能性。對此，俄羅斯回應，若美國真的在日本部署武器，俄方絕對會報復。

綜合外媒報導，有日本媒體揭露川普政府在2019年8月退出條約前，與日本政府討論部署美國陸基飛彈的可行性。俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）當地時間週五表示，「我想再強調一次，美國若要在全世界任何地方，包括亞太地區部署中、短程陸基飛彈，將為國際和地區安全帶來極度不穩定的後果，且俄羅斯絕對會跟進。」

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俄國總統普廷去年已對類似議題表態，「很不幸地，我們面臨新的威脅，舉例來說，我們的美國夥伴可能在亞太地區部署中、短程導彈，這是一項警訊，毫無疑問地，我們也會採取相同手段回應，這是再明顯不過的事實。」

《中程飛彈條約》由美國和前蘇聯於1987年簽署，禁止美蘇兩國擁有、生產或試射可裝載核子與傳統彈頭、射程500至5500公里（亦即短、中、遠程）的所有陸基飛彈，但海基與空射飛彈不在此限。條約已在2019年失效。

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