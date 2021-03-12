為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》因應中國艦隊擴張 美軍增購137枚長程反艦飛彈

    上月美國海軍與空軍簽下一份約新台幣116.6億元合約，向洛克希德馬丁採購137枚LRASM飛彈，圖為洛馬LRASM飛彈概念圖。（擷取自洛克希德馬丁官網）

    上月美國海軍與空軍簽下一份約新台幣116.6億元合約，向洛克希德馬丁採購137枚LRASM飛彈，圖為洛馬LRASM飛彈概念圖。（擷取自洛克希德馬丁官網）

    2021/03/12 17:20

    〔即時新聞／綜合報導〕中國過去10年不停增加海軍力量，艦隊規模已來到335艘水面艦，隨著中國海軍力量上升，美方近期也開始增加長程反艦飛彈（LRASM）數量。就在西太平洋持續緊張之際，上月美國海軍與空軍簽下一份價值4.14億美元（約新台幣116.6億元）合約，向洛克希德馬丁採購137枚LRASM飛彈，包含支持設備、系統工程與後勤訓練支持等，是洛馬收過LRASM飛彈採購的最大訂單。

    綜合外媒報導，LRASM飛彈目前公佈射程已達300海浬（約1666公里），具有極佳匿蹤性與抗電子干擾能力，能自己規劃飛行路線，決定攻擊模式，可在不完全依賴外來情報下進行打擊，然而就在中國與美國及其他國家西太平洋緊張局勢持續加劇時，美方簽下這份137枚LRASM飛彈合約，無疑是考量到中共將持續擴張的的海軍能力，也凸顯了LRASM飛彈重要性。

    外媒指出，中共解放軍預估2030年將會擁有425艘船艦，迫使美軍加速採購LRASM飛彈，包含陸軍與海軍陸戰隊，這兩軍種都在尋求遠距離威脅船艦的能力。上個月《防務新聞》曾報導，美軍在未來5年的國防支出計畫中，已經將反艦飛彈規模從2016年預算計畫的5年88枚，增加至新一輪的850枚。

    而洛馬在一份與合約有關新聞稿中提到，這已經是第四批次和第五批次的飛彈採購了，代表「LRASM飛彈對我們客戶來說越來越重要」，而美國國防部武器測試官1月也指出，海軍將會加速LRASM飛彈的相關測試，而第1版測試有出現許多軟硬體問題，國防部呼籲海軍應在現實戰鬥環境狀況下對新的LRASM1.1版飛彈進行嚴格測試。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    穩定西太平洋區域關鍵 美印太司令：需要陸基長程攻擊性武器
    2021/03/10 11:36

    穩定西太平洋區域關鍵 美印太司令：需要陸基長程攻擊性武器
    軍情動態》以西藏首都為名 共軍第二艘055型軍艦「拉薩艦」服役
    2021/03/10 10:28

    軍情動態》以西藏首都為名 共軍第二艘055型軍艦「拉薩艦」服役

    軟硬體大進擊 AI智慧住宅大雅超前部署
    軍情動態》美印太司令重申第一島鏈重要性 籲加強對中嚇阻能力
    2021/03/06 11:18

    軍情動態》美印太司令重申第一島鏈重要性 籲加強對中嚇阻能力
    軍情動態》擴大航艦運輸機隊 美海軍增訂4架CMV-22B「魚鷹」
    2021/03/05 10:44

    軍情動態》擴大航艦運輸機隊 美海軍增訂4架CMV-22B「魚鷹」
    國際今日熱門
    武漢肺炎》曾施打中國科興疫苗 香港再添1死1命危
    2021/03/11 19:01

    武漢肺炎》曾施打中國科興疫苗 香港再添1死1命危

    武漢肺炎》打AZ疫苗出現血栓 丹麥緊急喊卡
    2021/03/11 19:19

    武漢肺炎》打AZ疫苗出現血栓 丹麥緊急喊卡

    翁山蘇姬又有新罪名！ 軍方指控收贓11公斤黃金與60萬美元
    2021/03/11 20:10

    翁山蘇姬又有新罪名！ 軍方指控收贓11公斤黃金與60萬美元

    冤呀！女子溜去吃麥當勞雞塊 被吃素男友懷疑出軌慘遭分手
    2021/03/11 22:54

    冤呀！女子溜去吃麥當勞雞塊 被吃素男友懷疑出軌慘遭分手

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播