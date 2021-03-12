軍情動態》因應中國艦隊擴張 美軍增購137枚長程反艦飛彈

上月美國海軍與空軍簽下一份約新台幣116.6億元合約，向洛克希德馬丁採購137枚LRASM飛彈，圖為洛馬LRASM飛彈概念圖。（擷取自洛克希德馬丁官網）

2021/03/12 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國過去10年不停增加海軍力量，艦隊規模已來到335艘水面艦，隨著中國海軍力量上升，美方近期也開始增加長程反艦飛彈（LRASM）數量。就在西太平洋持續緊張之際，上月美國海軍與空軍簽下一份價值4.14億美元（約新台幣116.6億元）合約，向洛克希德馬丁採購137枚LRASM飛彈，包含支持設備、系統工程與後勤訓練支持等，是洛馬收過LRASM飛彈採購的最大訂單。

綜合外媒報導，LRASM飛彈目前公佈射程已達300海浬（約1666公里），具有極佳匿蹤性與抗電子干擾能力，能自己規劃飛行路線，決定攻擊模式，可在不完全依賴外來情報下進行打擊，然而就在中國與美國及其他國家西太平洋緊張局勢持續加劇時，美方簽下這份137枚LRASM飛彈合約，無疑是考量到中共將持續擴張的的海軍能力，也凸顯了LRASM飛彈重要性。

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外媒指出，中共解放軍預估2030年將會擁有425艘船艦，迫使美軍加速採購LRASM飛彈，包含陸軍與海軍陸戰隊，這兩軍種都在尋求遠距離威脅船艦的能力。上個月《防務新聞》曾報導，美軍在未來5年的國防支出計畫中，已經將反艦飛彈規模從2016年預算計畫的5年88枚，增加至新一輪的850枚。

而洛馬在一份與合約有關新聞稿中提到，這已經是第四批次和第五批次的飛彈採購了，代表「LRASM飛彈對我們客戶來說越來越重要」，而美國國防部武器測試官1月也指出，海軍將會加速LRASM飛彈的相關測試，而第1版測試有出現許多軟硬體問題，國防部呼籲海軍應在現實戰鬥環境狀況下對新的LRASM1.1版飛彈進行嚴格測試。

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