南韓同德女大生抗議男女合校 警勸離：「你們將來要生子」被嗆爆

首爾同德女子大學爆發抗議行動，許多學生罷課靜坐。（擷取自@r0ckmeta1/X）

2024/11/14 16:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾同德女子大學近日考慮轉型成「男女合校」，引起女大生的強烈反彈，發起一連串抗議活動，畢業校友們及其他女校學生也前來應援，呼籲校方重視學生意見。

綜合韓媒報導，同德女子大學近期將「男女共學」列入學校發展方針之一，校內學生因此於11日展開示威行動，許多女大生在校園內舉行罷課靜坐，甚至佔據學校建築和在外牆噴上「民主同德已死」、「堅決反對男女共學」、「捍衛女性空間」等抗議標語。許多校友和來自其他女子大學的學生也加入了聲援行列，甚至出動卡車以表達對男女合校及校方態度的高度不滿。

請繼續往下閱讀...

同德女大校方則解釋，合校議題僅是學校發展計劃的其中一個想法，尚未作出最終決策，但仍引起女大生們的極度不滿。學生會指出，學校的創校精神是「透過教育確保女性的受教權」，校方不應該忘記這項理念，轉型成男女合校會動搖學校根本，影響女性在學校地位的同時，也會削弱女性在校園裡的安全感。

這次抗議行動引發社會關注，不少網友熱烈討論抗議現場的一則影片，其中一名警察在試圖勸說抗議學生時表示，「你們將來會成為老師，還要生兒育女，現在這種非法行為…」，話還沒說完就點燃女大生的怒火，大聲回嗆「我不生！你自己去懷孕吧！」。

女大生透過紅漆標語來表達對校方的極度不滿。（擷取自@r0ckmeta1/X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法