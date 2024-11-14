狗狗心跳與主人共振！ 研究揭示人狗情感連結奧秘

狗狗心跳跟著主人跳，研究揭開人狗情感共振的秘密；示意圖。（美聯社檔案照）

2024/11/14 14:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕你是否曾感覺，當你與愛犬相處時，彼此的情緒彷彿能互相感染？如今，這不僅僅是飼主的主觀感受。芬蘭于韋斯屈萊大學（University of Jyväskylä）的一項最新研究發現，人類與狗狗之間的情感連結，竟能透過心跳變化率（Heart Rate Variability, HRV）展現同步現象。

美國知名科技網站《物理學家組織》（PhysOrg）報導，研究團隊觀察了30對飼主與犬隻（包含牧羊犬、尋回犬，如拉布拉多等），發現當飼主與狗狗互動時，彼此的心跳變化率及活動量會相互影響，反映出情緒的同步性。這項研究成果近日發表於《科學報告》（Scientific Reports）期刊。

請繼續往下閱讀...

心跳變化率反映了自主神經系統的狀態。高HRV通常代表身心處於放鬆與恢復狀態，而低HRV則與緊張或壓力情境相關。研究發現，飼主的HRV升高時，狗狗的HRV也傾向升高，反之亦然，這顯示了彼此在情緒上的共鳴。例如，當飼主處於放鬆狀態時，狗狗也較為平靜。

更有趣的是，在沒有外部干擾的自由休息階段，飼主與狗狗的HRV同步性最高。這表示在無壓力狀態下，彼此更能自然地回應彼此的情緒狀態。研究者Aija Koskela博士指出，在這種情境下，飼主與狗狗能更直接感受到彼此的情緒波動。

雖然活動量會影響心跳，研究卻發現，在不同情境下，心跳變化率的同步性更能反映出情緒狀態，而非單純的身體活動。例如，一起玩耍時，雖然活動量同步，但心跳變化率的同步性更顯著，暗示著情緒共鳴。

研究也探討了其他影響心跳同步的因素，例如大型犬種通常具有更高的HRV。此外，飼主的性格特質，如較容易關注負面情緒（負面情緒傾向），也可能與狗狗建立更深厚的連結，讓狗狗感受到更多的安全感。

研究還發現，飼主的HRV主要受狗狗HRV的影響，甚至超過了飼主自身的活動量或身體質量指數（BMI）。研究主持人Miiamaaria Kujala博士強調，研究獨特的設計，同時觀察了雙方的心跳和活動水平，為理解人狗之間的互動提供了更全面的視角。

此研究揭示了在互動過程中，人與狗的情緒狀態及神經反應會部分同步，如同人類之間的情感連結一樣深刻。這不僅加深了我們對跨物種情感互動的理解，也說明了人狗之間情感聯繫的生理機制，為人狗友誼提供了更科學的依據。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法