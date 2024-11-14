人類非宇宙唯一！ 五角大廈前主管揭露政府「黑暗勢力」封鎖外星真相

2019年7月，美軍「奧馬哈號」（USS Omaha）巡防艦在聖地牙哥外海拍攝到的不明異常現象影像。畫面顯示一個球形物體接近海面後消失，軍方搜索未發現任何殘骸。（圖由Jeremy Corbell-WeaponizedPodcast提供）

2024/11/14 14:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國會眾議院監督委員會13日就不明異常現象（UAP，即UFO）舉行聽證會，五角大廈前高級官員在聽證會上投下震撼彈，指控政府內部存在「秘密小圈子」，刻意隱瞞「人類並非宇宙中孤獨」的證據，引發各界高度關注。

《福新新聞網》（Fox News）報導，前五角大廈「高級空域威脅識別計畫」（AATIP）主管艾利松多（Luiz Elizondo）在聽證會上作證時表示：「過度的保密導致忠誠的公務員、軍事人員及公眾蒙受重大損害，這一切都是為了隱瞞我們在宇宙中並非孤獨的事實。」

請繼續往下閱讀...

艾利松多進一步指出，在政府內部處理不明異常現象議題時，「有一個小規模集團製造了壓制和恐嚇的氛圍，我和許多前同事都曾是受害者。」他呼籲國會立法保護吹哨者，讓目前因恐懼而不敢揭露政府行動的人能站出來說話。「我相信美國人民能夠接受真相，世界也值得知道真相。」他說。

另一名證人、退役海軍少將葛勞德（Tim Gallaudet）也在聽證會上揭露驚人細節。他描述在「西奧多·羅斯福號」航空母艦服役期間，曾收到1封標註「緊急飛安問題」的機密電郵，內容提到軍機與不明物體多次發生近距離擦撞事件，若無法迅速解決恐被迫中止演習。然而，這封附帶「快速飛行」（Go Fast）影片的電郵，隔天就從所有收件者的信箱中神秘消失，相關指揮官也對此事隻字不提。

知名記者謝倫柏格（Michael Shellenberger）則在作證時披露，五角大廈內部消息人士向他透露，軍方設有一個名為「完美星座」（Immaculate Constellation）的機密專案，專門蒐整軍方掌握的不明異常現象資訊。消息人士警告，僅僅是公開這個計畫名稱，就可能觸發《外國情報監控法》（FISA）下的政府監控。

此次聽證會是國會調查不明異常現象，並確認政府是否非法隱匿證據的重要行動之一。目前負責相關調查的五角大廈「全領域異常現象解析辦公室」（AARO）仍堅稱，尚未發現任何不明異常現象具有外星起源的證據。

美國軍方公布的不明飛行物紅外線影像畫面。五角大廈證實這段影片真實性，並於2024年國防預算中，為專責研究不明異常現象（UAP）的單位爭取到完整經費。（圖擷取自美國國防部）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法