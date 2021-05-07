同事訂披薩不揪！她控「職場霸凌」狀告法院獲賠90萬

1名女職員不滿自己老是沒被揪訂披薩，一狀告上法院控訴「職場霸凌」並且勝訴，獲賠2.3萬英鎊。披薩示意圖。（彭博檔案照）

2021/05/07 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕福特汽車（Ford）在英國的其中1間經銷分公司，每月會讓員工集體訂披薩聯絡彼此感情，1名女職員不滿自己老是被遺漏，一狀告上法院控訴「職場霸凌」並且勝訴，獲賠2.3萬英鎊（約新台幣90萬元）。

綜合外媒報導，英國女子萊威卡（Malgorzata Lewicka）過去曾指控公司在工時與工資上發生性別歧視，後續也申訴同事性別歧視，她認為這是事件的導火線，在此之後，公司每個月的最後一個週五舉辦的「披薩同樂會」都不會找她，眼見其他同事都有被問到要訂什麼、要不要參加，唯獨自己被冷落，讓她感到相當火大，蒐證後向法院控訴「職場霸凌」。

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萊威卡服務的公司向法院聲稱，她並沒有要求要訂午餐，且據萊威卡的同事稱，她與同事之間早已沒有說話，想表達萊威卡的人際關係有問題；對此，法院不予採信，法官巴特利特（Jennifer Bartlett）指出，可以接受被告「訂午餐是臨時的」說詞，畢竟這類「聚餐」是非正式的，但萊威卡提出明確證據，公司經理走遍辦公室詢問餐點，偏偏忽略掉萊威卡，也沒人問她要訂什麼。

萊威卡於2019年1月被公司裁員，法官巴特利特認為，萊威卡作為1名全職的單親媽媽，在整起事件中又處於不利地位，判公司賠償2萬3079英鎊，當中包括收入損失與精神賠償。

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