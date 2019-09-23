盡忠職守！飯店被洪水圍困 唯一員工陪伴90名顧客32小時

2019-09-23 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州博蒙特（Beaumont）惠庭套房酒店（Homewood Suites）的21歲員工史密斯（Satchel Smith），18日去上班時從沒想過接下來會發生這種事：大洪水將飯店圍困導致其他員工無法前來協助，身為櫃檯人員的他要化身成大廚和維修工，連續工作32小時陪伴90名顧客。

據《CNN》報導，當天史密斯由爸爸開車送到飯店上班後，原本想著這天和其他日子一樣，他都是從下午3時工作到晚間11時下班。然而，天有不測風雲，受到熱帶風暴減弱為熱帶低氣壓的伊梅爾達（Imelda）影響，當地爆發洪流使得飯店猶如孤島。

在接下來的32小時裡，史密斯是飯店裡的唯一職員，但是對於顧客們來說，協助他們將近兩天的史密斯並不是員工，而是英雄。

住客錢德勒（Angela Chandler）在臉書分享了這段經歷，被廣為分享1.3萬次。她透露，史密斯以優雅、友善和美麗的笑容處理各種狀況，例如接聽電話回答每一個問題，確保顧客喝到熱茶或熱咖啡，並為大家準備熱騰騰的早餐。

對於一位連續工作32小時的人來說，史密斯在照片上看起來似乎心情不錯，但他私下向《CNN》透露，其實他當時非常慌張，因為自己本身是櫃檯人員，在這種狀況下不得不拿出十八般武藝變成大廚、維修工、客房服務員來填補所有的職位。

史密斯坦承，他從來沒有在廚房工作過，並不是一個好廚師，但他在一位客人的幫助下還做出了早餐，晚餐也有其他人過來幫忙料理了一道雞肉通心粉配大蒜麵包，好吃得讓他感到驚訝。

不僅如此，在飯店外有卡車司機被困在車內，史密斯和顧客們團結涉水為司機們分發食物和飲水，在危難當下飯店的人們似乎變成了一個大家庭。

最終，經過馬拉松式的工作和客人的好評後，史密斯的一位同事20日早晨回到工作崗位上，但史密斯還是花了幾個小時來協助她才去小睡一會，然後又接著上班，直到他家人可以安全地開車前來載他回家。

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