想辭職被恐嚇「再提就抱上床征服你」她報警老闆卻跑了

女員工遭性騷報警後，不料老闆竟然落跑。（圖取自鳳凰網微博）

2021/03/27 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名女子向媒體爆料，到職第3天就遭到老闆性騷擾，出差時也遭老闆暗夜狂敲門1小時，於是表明辭職之意，不料老闆竟回答：「再提出辭職就給你抱那屋床上，把你征服。」女員工對此報警，不料老闆竟然落跑。

根據中國《鳳凰網》報導，河南省鄭州市1名建築公司女員工表示，到職第3天遭到公司崔姓老闆性騷擾，對方在上班時間要求女員工幫忙按摩肩膀，卻趁機撫摸女子的手並試圖將女方拉進懷裡，後來出差時，老闆半夜到房門外狂敲1小時，讓女子相當害怕，隔天就表明辭職之意。

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不料，老闆聽到女員工要走，竟出言威脅「再提出辭職就給你抱那屋床上，把你征服。」女員工對此向媒體爆料，並偕同媒體抵達公司崔男辦公室，敲門卻未獲應答，女子致電給老闆，崔男聲稱不在公司，女子對此報警請警方處理，崔男此時突然奪門而出，讓在場眾人全都傻眼、趕緊追上。

崔男搭車迅速離開現場，女員工與媒體鍥而不捨奔跑直追，在該車停等紅燈時成功攔車，崔男下車還想跑，被女方一把抓住，崔南稱「有事找派出所」，隨後趁機當著鏡頭逃離現場，當地民眾得知此事，相繼痛罵「這太噁心了」、「假如讓我碰見這樣的人，我上來給他兩巴掌，我不會輕饒這樣的人」，當地警方將連繫崔男到案說明。

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