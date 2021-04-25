武漢肺炎：香港接種科興疫苗再增2人不治 累計19死

香港再傳出1名75歲男子在接種中國科興疫苗15天後不治，成為當地接種科興疫苗後死亡的最新案例。（彭博）

2021/04/25 06:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港衞生署24日證實，1名75歲男子在接種中國科興武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗15天後不治，成為當地接種科興疫苗後死亡的最新案例。迄今香港累計共23人接種疫苗後離世，其中19人接種科興疫苗，4人接種BioNTech「復必泰」疫苗。

綜合香港媒體報導，衛生署表示，該名患有高血壓及糖尿病的男子，本月9日接種第2劑科興疫苗，24日上午被發現在家中不省人事，送往將軍澳醫院搶救無效後死亡。衛生署強調，暫時沒有臨床證據顯示此事由疫苗引起，將按照既定機制，交由專家委員會進行因果關係評估。

請繼續往下閱讀...

就在前一天的23日，1名58歲女子也被證實在接種科興疫苗10天後辭世。衛生署表示，該名女子患有高血壓及肥胖症，13日接種第2劑科興疫苗，22日傍晚暈倒昏迷，送醫搶救後於23日凌晨2時許不治。初步臨床診斷死因為蛛網膜下腔出血及心跳停止，目前也沒有臨床證據顯示死因與疫苗接種有關。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會召集人孔繁毅24日上午在接受訪問時表示，截至4月18日，當局共接獲1890起與疫苗相關的不良反應事件，僅佔整體接種者的0.17％，大部分屬於輕微事件；若以疫苗做比較，與科興有關的不良反應事件比率為0.2％，復必泰則為0.12％，科興佔比較高，與注射年齡層較為廣泛有關，但大致來說，整體出現不良事件的比率均屬低。

孔繁毅說，目前已分析的19起死亡案例中，有11起在接種14天內發生，另外8起在14天以外發生，其中3起案例已獲得死因裁判官裁定與疫苗無關或屬於不一致，另有11起已進行解剖，初步得知與疫苗接種無關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法