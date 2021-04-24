武漢肺炎》全球新增逾89.3萬例確診 創單日新高

全球武漢肺炎單日新增確診病例創下新高，印度是這波疫情的重災區，今天新增34萬6786例，也是全球單國單日新增確診最高紀錄，圖為印度新德理一名男子在等待染疫死亡的父親火化的畫面。（路透）

2021/04/24 23:18

〔中央社〕根據法新社今天統計，全球通報新增逾89萬3000起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，創下單日新高，主因是印度病例激增。

法新社指出，這次單日新增確診總數是昨天整日紀錄，是根據截至格林威治標準時間24日10時（台灣24日晚間6時）官方數據。先前全球單日新增確診最高紀錄是在1月8日，約81萬9000例。

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這次全球單日新增確診病例逾1/3發生在印度。印度昨天新增確診33萬2730例，今天新增34萬6786例，創下全球單國單日新增確診最高紀錄。

全球過去一週期間通報逾550萬起確診病例，印度占其中近200萬起。印度過去24小時通報2624起死亡病例，全國累計近19萬人病歿。

新增確診病例數僅次於印度的其他國家為美國（一週49萬例）、巴西（一週45萬9000例）及土耳其（一週40萬4000例）。預計全球確診總數下週將達到1.5億大關。

法新社截至上述時間的官方數據統計顯示，自疫情2019年12月在中國爆發以來，全球迄今累計1億4554萬4646人染疫。

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