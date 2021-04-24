為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》全球逾1億4554萬例確診 病歿超過308萬

    全球疫情持續爆發，近期印度確診病例爆增，醫療體系已無法負荷，民眾甚至被迫在教堂外臥地接受供氧。（美聯社）

    全球疫情持續爆發，近期印度確診病例爆增，醫療體系已無法負荷，民眾甚至被迫在教堂外臥地接受供氧。（美聯社）

    2021/04/24 21:00

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間24日10時（台灣24日晚間6時），全球至少308萬8103人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少1億4554萬4640例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球23日通報新增1萬3991人病歿、89萬2677起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（2914死）、印度（2624死）、美國（962死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計57萬1199人病故、3199萬2070例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（38萬6416人喪生、1423萬7078例確診）、墨西哥（21萬4504人喪生、232萬3430例確診）、印度（18萬9544人喪生、1661萬481例確診）及英國（12萬7385人喪生、440萬1109例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有271人染疫喪命；接下來依序為捷克（270人）、波士尼亞-赫塞哥維納（250人）、蒙特內哥羅（232人）和保加利亞（226人）。

    從區域來看，歐洲累計104萬5965死、4921萬1628例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計88萬8392死、2791萬3063例確診；美國和加拿大共計59萬5072死、3315萬3693例確診。

    亞洲共計31萬2321死、2321萬6145例確診；中東地區共計12萬5727死、751萬9260例確診；非洲共計11萬9586死、448萬8252例確診；大洋洲共計1040死、4萬2605例確診。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》全球新增逾89.3萬例確診 創單日新高
    2021/04/24 23:18

    武漢肺炎》全球新增逾89.3萬例確診 創單日新高
    武漢肺炎》印度疫情嚴重「缺氧」 緊急免除醫用氧氣進口稅
    2021/04/24 22:54

    武漢肺炎》印度疫情嚴重「缺氧」 緊急免除醫用氧氣進口稅

    美國註冊基金掀旋風
    武漢肺炎》大阪連5天逾千確診 東京、兵庫紛創新高
    2021/04/24 22:15

    武漢肺炎》大阪連5天逾千確診 東京、兵庫紛創新高
    武漢肺炎》接種疫苗抗搬！法新社：全球已施打近10億劑
    2021/04/24 22:14

    武漢肺炎》接種疫苗抗搬！法新社：全球已施打近10億劑
    武漢肺炎》第三波疫情來襲 德國再祭宵禁、封鎖令
    2021/04/24 19:46

    武漢肺炎》第三波疫情來襲 德國再祭宵禁、封鎖令
    武漢肺炎》防堵印度變種病毒 伊朗禁往返印度班機
    2021/04/24 19:23

    武漢肺炎》防堵印度變種病毒 伊朗禁往返印度班機
    國際今日熱門
    新聞360》歐盟關注台海衝突 面對戰狼威脅態度大轉彎
    2021/04/24 17:00

    新聞360》歐盟關注台海衝突 面對戰狼威脅態度大轉彎 影片

    提及台灣！ 日防衛相指中國步步侵略 趙立堅暴跳如雷
    2021/04/24 06:40

    提及台灣！ 日防衛相指中國步步侵略 趙立堅暴跳如雷

    揭美日峰會秘辛 日媒：美曾要求訂立日版《台灣關係法》
    2021/04/24 06:34

    揭美日峰會秘辛 日媒：美曾要求訂立日版《台灣關係法》

    拜登任內首度出訪 白宮：6月前往英國、比利時
    2021/04/24 09:29

    拜登任內首度出訪 白宮：6月前往英國、比利時

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播