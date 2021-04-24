武漢肺炎》全球逾1億4554萬例確診 病歿超過308萬

全球疫情持續爆發，近期印度確診病例爆增，醫療體系已無法負荷，民眾甚至被迫在教堂外臥地接受供氧。（美聯社）

2021/04/24 21:00

〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間24日10時（台灣24日晚間6時），全球至少308萬8103人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少1億4554萬4640例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

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上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

全球23日通報新增1萬3991人病歿、89萬2677起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（2914死）、印度（2624死）、美國（962死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計57萬1199人病故、3199萬2070例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（38萬6416人喪生、1423萬7078例確診）、墨西哥（21萬4504人喪生、232萬3430例確診）、印度（18萬9544人喪生、1661萬481例確診）及英國（12萬7385人喪生、440萬1109例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有271人染疫喪命；接下來依序為捷克（270人）、波士尼亞-赫塞哥維納（250人）、蒙特內哥羅（232人）和保加利亞（226人）。

從區域來看，歐洲累計104萬5965死、4921萬1628例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計88萬8392死、2791萬3063例確診；美國和加拿大共計59萬5072死、3315萬3693例確診。

亞洲共計31萬2321死、2321萬6145例確診；中東地區共計12萬5727死、751萬9260例確診；非洲共計11萬9586死、448萬8252例確診；大洋洲共計1040死、4萬2605例確診。

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