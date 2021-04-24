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    武肺防疫毛孩也壓力大！日本民調：逾5成飼主指狗狗行為改變

    2019年9月世界盃橄欖球賽一場賽事在愛知縣豐田市登場前，一名居民帶著柴犬在豐田體育場外散步。（路透檔案照）

    2019年9月世界盃橄欖球賽一場賽事在愛知縣豐田市登場前，一名居民帶著柴犬在豐田體育場外散步。（路透檔案照）

    2021/04/24 23:13

    〔編譯管淑平／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）疫情持續1年多，許多人被迫改為固定在家工作，疫情對人們生活的影響，也反映在寵物身上。日本一份調查顯示，超過5成的飼主說，他們的毛小孩變得比較有壓力，需要飼主更多關注。

    日本共同社24日報導，寵物資訊網站Inunavi在3月間所做的這項網路調查指出，56%的受訪者說，他們的狗狗行為與疫情發生前有所不同，「飼主生活方式和習慣的改變，例如在家工作，某種程度（對他們的狗狗）造成壓力」。

    694名受訪者中，70%說他們在家的時間因為遠距工作或者工作時間縮短而變得更長，在網站列出的狗狗行為改變複選選項中，254人說狗狗現在時常需要主人關注，98人說狗狗變得很黏人，常跟在身邊，65人說狗狗現在更容易動不動就吼叫。不過，調查也發現，78%的飼主說狗狗的胃口沒有受到影響，50%說沒發現狗狗睡眠習慣改變。

    另外，許多人說，他們因此增加遛狗次數，讓狗狗抒壓，也有人避免給狗狗吃太多零食，會注意狗狗的體重。該網站呼籲飼主，多關心毛小孩的情緒和身體健康。

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