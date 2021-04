武漢肺炎》印度疫情嚴重「缺氧」 緊急免除醫用氧氣進口稅

2021/04/24 22:54

〔即時新聞/綜合報導〕印度武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情幾近失控,今天(24日)通報34萬6786例單日確診,醫療資源短缺,多地醫院醫用氧氣耗盡,政府今天宣布免除醫用氧氣、氧氣相關設備及武肺疫苗的進口關稅,解決迫切的醫療危機。

綜合外媒報導,印度疫情激增導致醫療用品匱乏,政府今天免除醫用氧氣、氧氣相關設備及武肺疫苗的進口關稅,為期3個月,即刻生效。總理莫迪(Narendra Modi)更指示稅務機關確保這類貨物快速通關。

這是為了降低醫用氧氣成本,提高市場供給量。印度多地醫院傳出醫用氧氣不足,《印度快報》報導,新德里的齋浦爾金醫院(Jaipur Golden hospital)昨晚至少20名武肺重症病患因氧氣濃度過低死亡。醫院主管巴盧加(DK Baluja)承認,若醫院缺乏氧氣,一般病患可克服,重症病患卻無法承受。不過,巴盧加指出,昨晚病患非短時間內同時死亡,而是相繼過世。

印度醫院飽受氧氣匱乏所苦,當局已啟用裝載氧氣的專用火車、貨車甚至飛機,部分地方政府甚至介入改變醫療資源貨品的目的地,試圖解決自家資源短缺問題。德里的高等法院今天警告,任何人阻礙醫用氧氣的緊急運送,都可能被判「絞刑」。

在今天的聲明中,印度總理莫迪強調需迫切提高醫用氧氣的供給量,呼籲所有政府部門協力合作。

