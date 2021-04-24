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    武漢肺炎》印度疫情嚴重「缺氧」 緊急免除醫用氧氣進口稅

    印度疫情狂飆，醫用氧氣短缺，政府宣布氧氣及相關設備進口免關稅3個月。圖為工人在氧氣供應站工作情形。（美聯社）

    印度疫情狂飆，醫用氧氣短缺，政府宣布氧氣及相關設備進口免關稅3個月。圖為工人在氧氣供應站工作情形。（美聯社）

    2021/04/24 22:54

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情幾近失控，今天（24日）通報34萬6786例單日確診，醫療資源短缺，多地醫院醫用氧氣耗盡，政府今天宣布免除醫用氧氣、氧氣相關設備及武肺疫苗的進口關稅，解決迫切的醫療危機。

    綜合外媒報導，印度疫情激增導致醫療用品匱乏，政府今天免除醫用氧氣、氧氣相關設備及武肺疫苗的進口關稅，為期3個月，即刻生效。總理莫迪（Narendra Modi）更指示稅務機關確保這類貨物快速通關。

    這是為了降低醫用氧氣成本，提高市場供給量。印度多地醫院傳出醫用氧氣不足，《印度快報》報導，新德里的齋浦爾金醫院（Jaipur Golden hospital）昨晚至少20名武肺重症病患因氧氣濃度過低死亡。醫院主管巴盧加（DK Baluja）承認，若醫院缺乏氧氣，一般病患可克服，重症病患卻無法承受。不過，巴盧加指出，昨晚病患非短時間內同時死亡，而是相繼過世。

    印度醫院飽受氧氣匱乏所苦，當局已啟用裝載氧氣的專用火車、貨車甚至飛機，部分地方政府甚至介入改變醫療資源貨品的目的地，試圖解決自家資源短缺問題。德里的高等法院今天警告，任何人阻礙醫用氧氣的緊急運送，都可能被判「絞刑」。

    在今天的聲明中，印度總理莫迪強調需迫切提高醫用氧氣的供給量，呼籲所有政府部門協力合作。

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