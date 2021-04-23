試行7天放寬 南韓慶尚北道擬實施新版防疫措施

今日南韓中央災難安全對策本部宣布放寬防疫政策，部份地區將從26日起實施「新版防疫響應措施」的1級措施，計畫為期7天。（彭博）

2021/04/23 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）不斷延燒，但今日南韓中央災難安全對策本部卻宣布放寬防疫政策，部份地區將從26日起實施「新版防疫響應措施」的1級措施，計畫為期7天。

根據《韓聯社》報導，災難安全對策本部今日宣布，慶尚北道將從本月26日至5月2日在12個轄區試點實施「新版防疫響應措施」，計劃先從人口10萬人以下的轄區實施政策中的1級措施，視疫情狀況再決定是否延長期限。

對策本部表示，其實慶尚北道的12個轄區4月新增病例總數僅14例，且去年2月19日發生第一波疫情後一直處於經濟低迷的狀態，為重振經濟，才決定試點實施新版防疫響應措施。

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此外，慶尚北道將實施的1級措施，原本是不限私人聚會人數，為避免確診人數增加，試行期間仍規定私人聚會禁止超過8人。

根據南韓新版防疫響應措施，現行的5個等級（1→1.5→2→2.5→3級）將減至4個等級（1～4級），其中，1級措施是不限私人聚會人數，2級措施聚會限員8人，3～4級措施限員4人，4級措施規定晚6時以後則限員2人。

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