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    中國還需要外援？英國外交部大砍援中資金95％

    英國外交大臣拉布宣布，2021至2022年度海外發展援助（ODA）資金，只給中國90萬英鎊，比過去大減95％。（法新社）

    英國外交大臣拉布宣布，2021至2022年度海外發展援助（ODA）資金，只給中國90萬英鎊，比過去大減95％。（法新社）

    2021/04/23 00:29

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國外交大臣拉布（Dominic Raab）21日公布英國外交、聯邦及發展事務部2021至2022年度海外發展援助（ODA）資金配置規劃，過去1年分配給中國1800萬英鎊（約台幣7億元）的預算這回大砍95％，只留90萬英鎊（約台幣3500萬元）用來促進中國開放社會與人權。

    中國為全球第2大經濟體，英國排第5，但英國2018年援助中國5560萬英鎊、隔年更多達6780萬英鎊；上述最新ODA規劃則占英國國內生產毛額0.5％，比過去少0.2％。拉布表示，將把一半預算花在非洲，另3分之1用於南亞和印度─太平洋地區，以促進「開放社會、加強貿易連結，並增進氣候變遷上的合作」，讓資金發揮「最大影響力」。

    英國《太陽報》指出，中國政府上月26日才指控「英方基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為藉口對中國有關個人和實體實施單邊制裁，公然違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政」，宣布制裁英方9名人員和4個實體；英方如今宣布大幅縮減國內早有爭議的援中預算，且只願花錢用來支持中國人權及既有計畫，預料雙邊關係將更形惡化。

    身為中國上述9名制裁人士之一，執政保守黨的前黨魁史密斯表示，「這是一個開端而已」，不解「我們為何必須給世界第二大經濟體任何援助」，尤其是「支持一個獨裁、齷齪、擺明不友好的政權」。

    英國「納稅人聯盟」（TPA）媒體經理博克索（Danielle Boxall）更直說，早就該大幅刪減援中金額，她認為，英國過去幫助中國的許多計畫，都是隨便浪費納稅人的錢。

    但全球逾200個非營利組織，包括「救助兒童會」（Save the Children）、推展扶貧工作的「樂施會」（Oxfam）和「國際關懷協會」（Care International），視英國此舉為「對世上許多最邊緣民眾的悲劇性打擊」，呼籲英方收回成命。

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