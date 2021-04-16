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    英女王號航艦打擊群路線曝光 避經台灣海峽被罵翻

    英國伊莉沙白女王號航艦（見圖）打擊群排定5月通過南海，但卻將避免通過台灣海峽，以免得罪中國。（歐新社檔案照）

    英國伊莉沙白女王號航艦（見圖）打擊群排定5月通過南海，但卻將避免通過台灣海峽，以免得罪中國。（歐新社檔案照）

    2021/04/16 00:15

    〔即時新聞／綜合報導〕英國伊莉沙白女王號航艦（Queen Elizabeth）打擊群排定5月通過南海，但卻將避免通過台灣海峽，以免得罪中國，消息曝光引發英國下議院與專家學者抨擊「太過軟弱」。

    綜合英媒報導，英國皇家海軍伊莉沙白女王號航艦打擊群將在5月的首航中通過南海，但將迂迴地避開台灣海峽，以免冒犯北京，屆時將繞過台灣東部海域前往日本，這條路線被認為與英國長期以來的國防政策不符，這艘耗資32億英鎊打造的航艦被認為應通過屬於國際海域的台灣海峽。

    英國國防部表示，目前暫無進一步的消息可透露，但對於繞過台灣東部海域的航行路線沒有異議，這讓英國政界相繼抨擊，許多人認為英軍對北京的表現太過軟弱，保守黨前領導人史密斯爵士（Iain Duncan Smith）認為，政府應重新考慮航線，「我很高興在南海部署航母，但他們需要航經台海來完成這個行程，才能讓中國人知道，英軍不贊成中方對鄰國採取非常激進的侵略行動。」

    英國下議院國防特別委員會主席埃伍德認為（Tobias Ellwood），伊莉沙白女王號航艦打擊群此次首航是重要聲明，航行印太的目的在於「對抗中國專制主義」，但「不得罪中國」竟成為航線規劃的考量因素，「很多人會想，航艦過南海會如何改變中國的行徑，顯然無法，我們反倒在改變我們的計畫」。

    英國伊莉沙白女王號航艦打擊群預定5月18日從英國東南部樸次茅斯出發，出海至少6個月，艦載英國皇家空軍第617中隊、皇家海軍梅林反潛直升機以及F-35閃電II戰鬥機，陣容還有英國皇家45型驅逐艦勇敢號、公爵級23型護衛艦和皇家海軍輔助艦，將於印度洋與印度海軍進行小型聯合演習，並在新加坡短暫停留，接著繞過台灣前往日本，與美日分別進行為期2週的演習，最後結束這趟行程。

    英軍路線決定避開台灣海峽而行。（圖取自Google地圖）

    英軍路線決定避開台灣海峽而行。（圖取自Google地圖）

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