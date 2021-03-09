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    中國大外宣吃癟 官媒違反新聞規範遭英國開罰近900萬

    英國監管機構認定中官媒報導反送中抗爭立場偏頗，裁罰數十萬英鎊。（美聯社）

    英國監管機構認定中官媒報導反送中抗爭立場偏頗，裁罰數十萬英鎊。（美聯社）

    2021/03/09 10:18

    〔即時新聞／綜合報導〕近年中國大外宣態勢積極，但也踢到不少鐵板。英國通訊管理局（Ofcom）裁罰中國官媒22.5萬英鎊（約新台幣899萬元），原因包括在報導香港抗爭新聞時未恪守中立，有違英國新聞倫理。

    綜合外媒報導，Ofcom認定中國環球電視網在2019年播出的「今日國際」及「中國24」違反規範，裁罰12.5萬英鎊；對2013、14年的兩檔節目開罰10萬英鎊，當時中國環球電視網還叫做中國中央電視台。

    理由除了未能以公正立場持平報導香港反送中抗爭外，在「中國24」節目中，電視台播放英國公民韓飛龍在中國認罪、道歉的影片，觸犯了電視台應避免以不公正、不正義方式對待他人及損害他人隱私權規範。

    Ofcom表示，在香港反送中期間，中國環球電視網短時間內屢次且嚴重違規，即便該收視族群期望看到中國立場內容，但仍得遵守公正報導的要求，強調罰款「適當且符合比例原則」。

    Ofcom已在上個月撤銷中國環球電視網的英文播映執照，原因是他們發現執照持有者星空華文傳媒無監督編採內容的權力，且試圖要將執照轉移給由中國共產黨掌控的中國環球廣播電視有限公司。

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