印尼潛艦峇里島外海失聯 空中搜索發現海面浮油

載有53人的印尼潛艦KRI Nanggala-402今天在演訓時失聯。（圖取自臉書Pusat Penerangan TNI）

2021/04/21 23:20

〔中央社〕印尼國軍總司令哈迪今天表示，海軍一艘潛艦清晨在峇里島外海失聯，艦上有53名官兵，軍方已派出軍艦搜尋，並向新加坡和澳洲求援。空中搜索稍早在失聯海域附近海面發現浮油。

印尼國軍總司令哈迪（Hadi Tjahjanto））表示，這艘1395噸德國造潛艦KRI Nanggala-402於凌晨4時30分，在峇里島北方約95公里海域失聯，據信下潛至海面下約700公尺深處。軍方已派遣2艘備配聲納裝置的海軍艦艇，前往協助搜尋失聯潛艦。

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軍方執行空中搜索的一架直升機，於今晨約7時，在稍早潛艦下潛海域附近海面發現浮油。

海軍發言人表示，這艘艦齡43年的德製潛艦在峇里島北方海域約95公里處進行魚雷射擊演習，卻未如預期通報結果。

印尼國防部晚間發新聞稿指出，KRI Nanggala-402 潛艦今天清晨在峇里海峽（Bali Strait）報請下潛至更深處，準備進行德製SUT魚雷（SUT Torpedo）射擊，海軍依程序核准後，隨即無法聯絡上潛艦。

軍方派出兩艘軍艦KRI Rengat、KRI Rigel前往搜救，搜救行動仍在進行中，也向國際潛艇逃生和救援聯絡處（ISMERLO）發出求救訊息，新加坡、澳洲和印度的海軍已表示將提供協助。

印尼海軍目前有5艘潛艦服役，包括2艘德製209型潛艦（Type 209），KRI Nanggala-402是其中一艘，以及3艘韓國製較新潛艦。

根據印尼國防部新聞稿，這艘潛艦於1977年由霍瓦茲爾德-德意志造船廠（Howaldtswerke-Deutsche Werft AG）建造，1981年加入印尼海軍服役，隸屬泗水第二艦隊（Surabaya Fleet II）

路透社報導，此潛艦曾在韓國進行為期2年改裝，於2012年完成。

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