軍情動態》蒼龍級最後一艘 日本新潛艦「鬥龍號」交艦成軍

日本海上自衛隊新潛艦「鬥龍號」今天（24日）在川崎重工神戶工廠交船。（圖取自日本海自推特、歐新社資料照；本報合成）

2021/03/24 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本海上自衛隊新潛艦「鬥龍號」今天（24日）在川崎重工神戶工廠舉辦交付儀式，除了是12艘「蒼龍級」潛艦的最後一艘，「鬥龍號」與去年3月下水服役的第11艘同級艦「凰龍號」一樣，同為搭載鋰電池的傳統動力潛艦。

據《共同社》報導，日本海自今天舉辦「鬥龍號」交付儀式，該潛艦以兵庫縣加古川的「鬥龍灘」為名，除了頒授交付書及樂隊登艦演奏，日本防衛副大臣中山泰秀也在儀式中致詞，提醒艦上官兵「圍繞日本的安保環境日趨嚴峻，希望大家為了能儘早適應任務展開訓練」。

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日本海上自衛隊臉書貼文：

《共同社》指出，蒼龍級潛艦「凰龍號」與「鬥龍號」由於搭載鋰電池，因此性能較前10艘蒼龍級潛艦好上許多，除潛航時間更長，亦具備更加匿蹤性。

報導提及，「鬥龍號」潛艦標準排水量為2950噸，長84公尺、寬9.1公尺，載員約65人，蒼龍級潛艦交付完畢後，日本海上自衛隊接下來將迎接更新型潛艦「大鯨號」，預計明年3月可服役。

日本海上自衛隊推特貼文：

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