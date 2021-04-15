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    亂入演習！北極熊挖走界標旗 俄3艘核潛艦差點無法破冰而出

    俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫先前公布了白熊2021演習多張照片。（美聯社）

    俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫先前公布了白熊2021演習多張照片。（美聯社）

    2021/04/15 19:51

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）先前公布了「白熊2021演習」多張照片，3艘核動力潛艦同時突破1.5公尺厚的北極冰層浮上水面；俄國國防部長14日證實，北極熊將核潛艦的界標旗挖走，差點阻止潛艦上浮。

    綜合外媒報導，白熊2021演習在法蘭士約瑟夫地群島附近舉行，目的是在極端天氣條件下測試俄羅斯的軍備能力，自從總統普廷將北極視為關鍵地區之後，俄軍已加強當地防務。葉夫梅諾夫先前表示，俄軍核潛艦在界標旗半徑300公尺的範圍內破冰而出，打破厚度1.5米的冰層成功上浮。

    俄羅斯國防部長兼俄羅斯地理學會會長紹伊古（Sergei Shoigu）在14日在會議中表示，俄軍在潛艦預定上浮的冰層放有界標旗，不過，演習時突來1隻北極熊挖走其中1支界標旗，並在俄軍演習範圍內自由快活地行走了好長一段時間，這差點打繼了潛艦的極地上浮訓練。

    紹伊古說，「我們不得不把牠趕走，因為潛艦就要從海裡浮出來了」，所幸最後沒有造成事故，潛艦破冰上浮訓練是為了讓意外情況發生時，軍隊有能力確保潛艇安全，同時，核潛艦在北極地區的冰蓋下巡航時，需要破冰上浮後才能發射飛彈。

    俄軍核潛艦在界標旗半徑300公尺的範圍內破冰而出，打破厚度1.5米的冰層成功上浮。（美聯社）

    俄軍核潛艦在界標旗半徑300公尺的範圍內破冰而出，打破厚度1.5米的冰層成功上浮。（美聯社）

    演習時突來1隻北極熊挖走其中1支界標旗，並在俄軍演習範圍內自由快活地行走了好長一段時間，這差點阻止了潛艦的極地上浮訓練。（美聯社）

    演習時突來1隻北極熊挖走其中1支界標旗，並在俄軍演習範圍內自由快活地行走了好長一段時間，這差點阻止了潛艦的極地上浮訓練。（美聯社）

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