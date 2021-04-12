北韓3000噸級潛艦傳完工 韓美密切監控動態

北韓近期傳出完成3000噸級潛艦工程的消息。圖為金正恩於2019年時視察潛艦造船廠。（路透）

2021/04/12 16:13

〔中央社〕北韓近期傳出完成3000噸級潛艦工程的消息，南韓軍方今天表示，目前正與美方持續密切監控北韓動態，並做好各種可能狀況的應對措施。

位於北韓咸鏡南道的新浦造船廠近期動作不斷，韓聯社引述多名政府消息人士報導，南韓與美國情報當局判斷，北韓於2019年7月公開、推測為3000噸級潛艦已完工。

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據軍方及情報當局掌握，這艘大型潛艦推測是以既有1800噸級的羅密歐級（Romeo-class）潛艦改造，全長約80公尺、寬7公尺，可搭載3發潛射彈道飛彈（SLBM）。

對於媒體報導新浦造船廠出現可能發射潛射彈道飛彈或新潛艦下水儀式等相關跡象，南韓聯合參謀本部公報室長金俊洛（譯音）今天在例行記者會表示，軍方與韓美情報當局正緊密合作，監控北韓相關動態，也考量各種可能性，做好應對準備。

專門關注北韓相關消息的美國網站「北緯38度」（38 North）日前報導，根據民間衛星影像分析結果，新浦造船廠的潛射彈道飛彈試驗駁船上的導彈發射管已被卸下，推測可能是為進行發射管維護，也可能是更換為可發射更大型飛彈的新發射管。

北韓最重要政治節日、現任領導人金正恩的祖父金日成冥誕「太陽節」在即，也讓北韓動向更受矚目。不過，南韓統一部今天表示，今年並非以5年為一單位的特殊年份，推測今年太陽節活動應該不會特別大張旗鼓。

統一部分析，若以往年一般狀況判斷，北韓當局可能舉行全國性體育比賽或各種文化活動、電影放映等；但考量去年活動大多因武和肺炎疫情影響取消，今年活動規模也可能比平常更大。

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