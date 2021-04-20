港媒：港府曾斥近億港幣遊說美議員 僅換得挺港法案1票反對

美國前總統川普在2019年11月27日簽署《香港人權與民主法》後，香港民眾上街慶賀。（法新社檔案照）

2021/04/20 16:47

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港獨立英文媒體「香港自由新聞」（HKFP）19日獨家報導指出，香港政府在2014至2020年間，付給美國政治遊說公司近1億港幣，目的是希望與美國國會議員接觸，說服他們否決《香港人權與民主法》，結果該法2019年仍在參院一致通過，並在眾院以417票同意、1票反對通過，等於港府耗資1億港幣，卻只換得1票。

該報指出，專門追蹤美國政壇金錢流向及其對選舉和公共政策影響的華府獨立監督機構「政治回應中心」（Center for Responsive Politics）的數據顯示，在2014到2020年間，香港貿易發展局向美國遊說公司支付近8400萬港幣（約3.08億台幣），目的之一是與美國國會議員會面，遊說他們勿支持通過《香港人權與民主法》。

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此外，在此期間，港府總共向貿發局撥款3.74億港幣（約13.7億台幣）的營運資金，惟目前公布的訊息無法清楚顯示，該局在美國設立的辦事處，如何在6年間花掉這筆營運資金。

香港貿發局及其遊說公司多年來依美國《外國代理人登記法》（FARA）要求所披露的文件顯示，港府在2014年和2019年香港爆發大規模民主抗爭後，至少在6次面對面會議上，專門針對美國《香港人權與民主法》向美國政治人物進行遊說。香港《立場新聞》指出，香港駐美國總經濟貿易專員麥德偉，就曾在2019年9月12日，與加州民主黨眾議員魯文索（Alan Lowenthal）會面。

儘管如此，《香港人權與民主法》仍在2019年底經參院全體通過、眾院以1票反對通過，並在同年11月27日由時任總統川普簽署生效，要求美國國務院每年向國會提交報告，研判香港自治地位是否仍滿足1992年《香港政策法》規定，並依此考慮香港是否應繼續享有特殊待遇。

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