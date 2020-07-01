港版國安法象徵一國兩制已死 美國會議員將動用更多制裁

2020-07-01 13:03:38

〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法昨晚11點生效，引起世界各國反彈，美國國會兩黨議員也紛紛譴責，更強調美國將會以更多制裁行動來對港版國安法做出回應。

根據《美國之音》報導，共和黨參議員霍利（Josh Hawley）表示，港版國安法並不是國家安全法，而是對香港及港人自由的打壓，只是一塊為了掩蓋打壓行動的遮羞布，然而這就是北京威權政府，同時也是一群靠強權統治的暴徒。霍利提到，此法生效後已讓寒蟬效應在香港發酵，未來美國政府及國會將會全力使用任何可用的制裁手段和外交工具。

參議院外交委員會首席民主黨議員梅南德茲（Bob Menendez）則表示，北京的做法和他一直以來對香港發展的擔憂相符，中國也持續在削弱香港的成功自治，並對港人施加影響。

共和黨參議員柯寧（John Cornyn）認為，港版國安法生效之後顯示一國兩制已不復存在，轉變為「鐵板一塊」的威權制度，未來美國國會將會以制裁手段做出更多回應。共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）則提到另一個擔憂，就是香港民主派人士將被圍捕，進而被無限期關押，這也是他目前最主要且最為迫切的擔憂。

針對中國宣布將對涉港問題「表現惡劣」的美方人員實施簽證限制，梅南德茲則說他對於被制裁而感到榮幸，魯比歐則說：「反正我近期沒有計劃要到中國，我不覺得那會是一次良好的訪問。」

柯寧認為，北京的反應其實已透露出不安，「他們將所有事情都視為是對政權的威脅，對他們而言，那就是他們的全部」。

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