為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

港版國安法象徵一國兩制已死 美國會議員將動用更多制裁

2020-07-01 13:03:38
霍利批評港版國安法是一塊為了掩蓋打壓的遮羞布。（歐新社）

霍利批評港版國安法是一塊為了掩蓋打壓的遮羞布。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法昨晚11點生效，引起世界各國反彈，美國國會兩黨議員也紛紛譴責，更強調美國將會以更多制裁行動來對港版國安法做出回應。

根據《美國之音》報導，共和黨參議員霍利（Josh Hawley）表示，港版國安法並不是國家安全法，而是對香港及港人自由的打壓，只是一塊為了掩蓋打壓行動的遮羞布，然而這就是北京威權政府，同時也是一群靠強權統治的暴徒。霍利提到，此法生效後已讓寒蟬效應在香港發酵，未來美國政府及國會將會全力使用任何可用的制裁手段和外交工具。

參議院外交委員會首席民主黨議員梅南德茲（Bob Menendez）則表示，北京的做法和他一直以來對香港發展的擔憂相符，中國也持續在削弱香港的成功自治，並對港人施加影響。

梅南德茲表示，中國也持續在削弱香港的成功自治。（彭博）

梅南德茲表示，中國也持續在削弱香港的成功自治。（彭博）

共和黨參議員柯寧（John Cornyn）認為，港版國安法生效之後顯示一國兩制已不復存在，轉變為「鐵板一塊」的威權制度，未來美國國會將會以制裁手段做出更多回應。共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）則提到另一個擔憂，就是香港民主派人士將被圍捕，進而被無限期關押，這也是他目前最主要且最為迫切的擔憂。

魯比歐表示香港民主派人士將被圍捕是他目前最主要的擔憂。（法新社）

魯比歐表示香港民主派人士將被圍捕是他目前最主要的擔憂。（法新社）

針對中國宣布將對涉港問題「表現惡劣」的美方人員實施簽證限制，梅南德茲則說他對於被制裁而感到榮幸，魯比歐則說：「反正我近期沒有計劃要到中國，我不覺得那會是一次良好的訪問。」

柯寧認為，北京的反應已透露出不安。（彭博）

柯寧認為，北京的反應已透露出不安。（彭博）

柯寧認為，北京的反應其實已透露出不安，「他們將所有事情都視為是對政權的威脅，對他們而言，那就是他們的全部」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
流亡港澳青年入台 黨產會：國民黨曾指示救總辦理
2020-07-01 12:41

流亡港澳青年入台 黨產會：國民黨曾指示救總辦理
港版國安法3情況恐送中審理 學者：駐港國安人員成太上皇
2020-07-01 12:23

港版國安法3情況恐送中審理 學者：駐港國安人員成太上皇
Mighty Net創新基地 展示成果

Mighty Net創新基地 展示成果
跟歐美打對台 古巴率53國挺港國安法：這不是人權議題
2020-07-01 12:14

跟歐美打對台 古巴率53國挺港國安法：這不是人權議題
香港燒臘師傅陳情 吳益政：反對港版國安法、強收租金就來翻攤
2020-07-01 11:45

香港燒臘師傅陳情 吳益政：反對港版國安法、強收租金就來翻攤
港版國安法生效！中國港澳辦稱「香港的生日禮物」
2020-07-01 11:44

港版國安法生效！中國港澳辦稱「香港的生日禮物」
國際今日熱門
2020-06-30 18:30

為何日本無法「口罩實名制」 日企社長分享日本應做的三項改革 影片

2020-06-30 13:32

武漢肺炎》南韓新增43例確診 首都圈外光州、大田也爆病例

2020-06-30 16:04

疫情封鎖期間連續百日跑馬拉松 她將創世界紀錄

2020-06-30 13:25

蟲蟲大軍入侵中國有路徑？ 尼泊爾南部罕見爆「蝗災」

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播