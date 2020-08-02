港府對6人發布通緝令 美資深議員痛批中國︰我們都是香港人

依據「港版國安法」，香港政府向6名流亡海外的香港民運人士發布通緝令。對此，美國2位資深國會議員嚴厲譴責中國。圖為美國眾議院外交委員會主席，民主黨議員恩格爾。（路透）

2020-08-02 11:41:32

〔即時新聞／綜合報導〕依據「港版國安法」，香港政府向6名流亡海外的香港民運人士發布通緝令，引發國際批評。美國2位資深國會議員嚴厲譴責中國跨境壓制反對聲音，並對港府做出此決定深感不安，並表示「今天，我們都是香港人」。

根據《美國之音》報導，香港政府7月31日向羅冠聰、陳家駒、劉康、鄭文傑、朱牧民及黃台仰6名「逃往海外的亂港份子」發布通緝令，罪名是觸犯國安法，顯示中國已經把國內對付異議人士的那套做法，直接地搬到香港。

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對此，目前流亡至英國的羅冠聰在臉書上表示，完全不知道自己的罪名是甚麼，也覺得已無關重要，畢竟「欲加之罪，何患無辭？」

此外，6人中的朱牧民甚至還是美國公民，已經移民25年，朱牧民表示，香港警方現在是在通緝一個「遊說自己國家政府的美國公民」，等同於任何一個為香港發聲的外籍人士，都可能成為下一個目標。

港府的通緝令再次引起國際撻伐，美國眾議院外交委員會主席，民主黨議員恩格爾（Eliot Engel）和參議院外交委員會民主黨資深議員梅南德茲（Robert Menendez）發表聯合聲明表示，如果北京認為通過這種做法就能夠讓那些支持自由、民主、人權、法治的人噤聲，那他們完全錯了，「今天，我們都是香港人」。

聲明指出，2人對香港政府的這個決定深感不安，因為他們對1位在香港居住20多年的美國公民發布外通緝令，並稱這種行動只會進一步損害中國的國際信譽。

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