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    軍情動態》震懾中國！ 美軍B-52H核戰略轟炸機重返關島

    美軍B-52H轟炸機重返關島。（資料照，歐新社）

    美軍B-52H轟炸機重返關島。（資料照，歐新社）

    2021/04/18 21:15

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美中軍事對抗角力再升級！4架具備核打擊能力的B-52H戰略轟炸上週五（16日）重返西太平洋戰略重地關島，進行「轟炸特遣隊」（Bomber Task Force）部署任務；與此同時，羅斯福號航空母艦打擊群（TRCSG）及「馬金島號」兩棲艦隊（Makin Island Amphibious Ready Group）近日相繼停靠關島補給，之後的動向備受關注。

    美國軍機B-52H，又稱為「同溫層堡壘」（Stratofortress）轟炸機，是遠程戰略轟炸機中最具威嚇力的機種，可以投放核子及常規武器、具備洲際航程及運用全領域指揮與控制系統，是美國對盟友、夥伴及全球保證的舉世公認象徵。B-52H上一次部署關島是今年1月28日至2月24日，轟炸機數量與這次一樣。

    美國太平洋空軍司令部（PACAF）17日在聲明中說，4架B-52H戰略轟炸機從路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地（Barksdale Air Force base）飛越太平洋後降落關島安德森空軍基地，將在印太地區執行行動支援美國印太司令部及太平洋空軍，加強美方對區內和平及穩定的承諾。

    聲明中強調，有鑑於全球安全形勢複雜、瞬息萬變，時而動盪，空軍需要定期執行這類行動，而「轟炸特遣隊」任務展示了美軍因應當今局勢的戰略可靠性及戰術靈活性。

    在此同時，美國關島海軍基地公布，羅斯福號航空母艦打擊群及「馬金島號」兩棲艦隊分別於16日及18日短暫停靠關島補給物資。此前羅斯福號航空母艦打擊群與「馬金島號」兩棲艦隊在南海會師，展開遠征打擊行動，之後兵分兩路駛往西太平洋。

    B-52H從巴克斯代爾空軍基地出發。（取自美國太平洋空軍司令部官網）

    B-52H從巴克斯代爾空軍基地出發。（取自美國太平洋空軍司令部官網）

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