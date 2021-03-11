軍情動態》退役10多年 美B-52轟炸機從飛機墳場「起死回生」

美國一架機齡超過60年的B-52H轟炸機「Wise Guy」，在2008年一度退休後，先前再度被徵召「復役」，經過維修補強後，該架轟炸機未來將繼續擔負戰備任務。圖為B-52H轟炸機，非「Wise Guy」，示意圖。（資料照，美聯社）

2021/03/11 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國一架機齡超過60年的B-52轟炸機，在2008年一度退休後，先前再度被徵召「復役」，經過維修補強後，該架轟炸機起死回生，未來將繼續擔負戰備任務。

美國一架綽號為「Wise Guy」（智者）的B-52H轟炸機是在1960年代製造，早年歷經冷戰及反恐戰爭，並在飛行超過1萬7千個小時後，於2008年首度退役並被送往飛機墳場，不過2016年時美國一架B-52轟炸機於5月19日在關島的安德森空軍基地墜毀，美國軍方為此在2019年決定，徵召已經於沙漠沉寂超過10年的「Wise Guy」準備重新服役。

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在經過近2年的維修及結構補強等處理後，如今「Wise Guy」已完成修復，並到北達科他州的邁諾特（Minot）空軍基地報到，未來「Wise Guy」也將繼續執行戰備任務，預估再過數週就能飛上天空執勤。

相關影片請見：

B-52H Stratofortress "Wise Guy" lands on March 9, 2021 at Minot Air Force Base

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